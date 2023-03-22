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台電二期再下一城 富崴能源今與LS公司簽訂海底電纜合約

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
富崴能源今（22）日與LS電纜公司簽訂海底電纜採購合約。簽約儀式由富崴能源總經理濮大威和LS電纜總公司海纜事業部門長EUI GON KO代表簽約。圖/森崴能源提供
富崴能源今（22）日與LS電纜公司簽訂海底電纜採購合約。簽約儀式由富崴能源總經理濮大威和LS電纜總公司海纜事業部門長EUI GON KO代表簽約。圖/森崴能源提供

森崴能源（6806）子公司富崴能源今（22）日與全球最大電纜製造商之一的韓國LS電纜公司（LS Cable & System Ltd.），共同舉辦「台電二期專案海纜設計與供應契約」簽約典禮，由雙方代表簽署海底電纜採購合約，為「台電離岸風力發電第二期計畫」的海底電纜工程邁出重要一步。

森崴能源總經理、富崴能源董事長胡惠森指出，由於目前國內尚無能力自行設計與製造離岸風電的大型海底電纜，此次與韓國陸上電纜及海底電纜製造商LS公司合作，委託其設計與供應台電二期專案海纜，期盼借重其豐富的台灣經驗和優良品質，確保台電二期工程進度順利達標。

面對2050淨零目標，全球各國積極投入再生能源開發，據統計，至2030年前全球離岸風電裝置容量將超過400GW，台灣2030的目標裝置容量為13.1GW。富崴能源承包「台電離岸風電二期計畫」依進度如實展開，繼去年11月3日舉辦陸上電氣室開工動土，今日再與韓國LS電纜公司完成海底電纜的採購合約，整體進度加速推進中。

富崴能源是台灣首家本土離岸風電EPCI公司，2020年得標承攬「台電離岸風電二期計畫」，規劃總裝置容量294.5MW。2021年底與國際風機大廠Vestas簽訂31支9.5MW風機供應及維運合約，同年與星能簽訂陸上電氣室EPC統包契約。水下基礎工程採購契約也與世紀鋼鐵及世紀風電公司簽署31座套筒式水下基礎結構，目前持續建造本案基樁，並預定2024年第一季陸續交付套筒桁架。

簽約儀式由富崴能源總經理濮大威和LS電纜總公司海纜事業部門長EUI GON KO代表簽約。LS電纜總公司專案經理SU BONG HONG、台灣分公司代表YONG JOON SUH、葳泰國際董事長陳壽山、朋傑公司董事長彭芳玲，中興工程顧問公司總經理余信遠、副總李民政及富崴能源副總古勝偉等人見證觀禮。

電纜 離岸風電 台電

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