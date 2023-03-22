森崴子公司攜手韓廠 搶攻離岸風電商機

森崴能源（6806）子公司富崴能源今（22）日與全球最大電纜製造商之一的韓國LS電纜公司（LS Cable & System Ltd.），共同舉辦「台電二期專案海纜設計與供應契約」簽約典禮，由雙方代表簽署海底電纜採購合約，為「台電離岸風力發電第二期計畫」的海底電纜工程邁出重要一步。

森崴能源總經理、富崴能源董事長胡惠森指出，由於目前國內尚無能力自行設計與製造離岸風電的大型海底電纜，此次與韓國陸上電纜及海底電纜製造商LS公司合作，委託其設計與供應台電二期專案海纜，期盼借重其豐富的台灣經驗和優良品質，確保台電二期工程進度順利達標。

面對2050淨零目標，全球各國積極投入再生能源開發，據統計，至2030年前全球離岸風電裝置容量將超過400GW，台灣2030的目標裝置容量為13.1GW。富崴能源承包「台電離岸風電二期計畫」依進度如實展開，繼去年11月3日舉辦陸上電氣室開工動土，今日再與韓國LS電纜公司完成海底電纜的採購合約，整體進度加速推進中。

富崴能源是台灣首家本土離岸風電EPCI公司，2020年得標承攬「台電離岸風電二期計畫」，規劃總裝置容量294.5MW。2021年底與國際風機大廠Vestas簽訂31支9.5MW風機供應及維運合約，同年與星能簽訂陸上電氣室EPC統包契約。水下基礎工程採購契約也與世紀鋼鐵（9958）及世紀風電公司簽署31座套筒式水下基礎結構，目前持續建造本案基樁，並預定2024年第1季陸續交付套筒桁架。