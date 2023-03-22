林右昌：住宅政策有自己規劃、想法 但須民間集思廣益

內政部長林右昌今（22）日拜訪社會住宅推動聯盟-OURs都市改革組織，他說，對於住宅政策雖有自己的規劃與想法，但要多聽第一線人員的意見，政策要成功的關鍵，在於蒐集民間的困境，集思廣益突破解決難關。

林右昌表示，住宅的課題需要全民正面看待，如何使用多元的方式來改善住宅問題，未來也將集思廣益，研議更全面的住宅政策，以解決民眾的居住問題。

他也說，社會住宅這六年的推動，民眾從一開始對於社會住宅多有誤解，認為社會住宅的推動會讓地區房價下跌，或影響居住品質；到近年逐漸認識其價值，社會住宅對於周邊房價不僅沒有影響，還提供鄰里環境改造的機會，整體提升當地居民的居住品質。因此，改善台灣的住宅環境，需要全民的支持。

林右昌指出，他與OURs都市改革組織過去就認識，今天特別前來除了看看老朋友，更重要的是要就住宅政策進行請益與交流。林右昌說，一項政策要推動成功，執行面會涉及多個部會溝通協作，同時也需瞭解第一線民間執行遭遇的困境，進而集思廣益突破解決。

林右昌表示，政策要成功的重要關鍵，在於不能只是「打高空」，執行面的環節非常多，涉及許多不同部會的協作，有權力的人如果不能把困難點打通，系統無法運作，會很可惜。