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遠雄人壽響應環保署綠色辦公 職場減碳動起來

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
遠雄人壽重視環境永續，連續十年響應Earth Hour關燈一小時。遠雄人壽/提供
遠雄人壽重視環境永續，連續十年響應Earth Hour關燈一小時。遠雄人壽/提供

遠雄人壽今（22）日表示，碳排問題不僅是環保議題，更是企業競爭力的展現，遠雄人壽持續發揮Green Power，打造低碳職場，響應環保署綠色辦公計畫，從節省能資源、源頭減量、綠色採購、環境綠美化、宣導倡議等五大面向，實踐逾30項綠色辦公措施。

為有效減少碳排放，遠雄人壽從自身運營做起，導入ISO 50001能源管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查，建立能資源管理及查核制度，基於節電為職場減碳最首要，燈具全面汰換為高效節能LED，上班日天天關燈一小時，配合電力供應吃緊期間自動降低負載，每年節電達1%以上，效率減碳降低對環境的衝擊。

遠雄人壽連續十年響應Earth Hour關燈一小時活動，今年3月25日晚間8時30分至9時30分與世界同步，關閉建築物外牆景觀燈，以實際行動展現減緩全球暖化的決心。

遠雄人壽金融中心大樓均為智慧綠建築，以提升綠化量、減少水資源及碳排量為指標，智能設置雨水及空調凝水回收系統，運用回收用水澆溉大樓周邊人行植栽，綠化城市景觀，職場內引進節水設備器具，且落實廢棄物回收管理；另架設太陽能板，自發自用綠電，遠雄人壽積極展開各項自主性節能行動，全力推動低碳職場，實踐綠色永續。

除了友善環境，更積極導入數位化系統，包括無紙化會議、數位學習課程、員工e化管理、訪客數位認證，業務導向推出遠距投保、電子保單、電子服務通知、保單健檢智能等系統工具，遠雄人壽串聯整合內外部綠色作業，力行源頭減量，每年減少逾1,000萬張的紙張使用，減碳行動成效卓著，並獲得環保署國家企業環保獎肯定。

遠雄人壽攜手合作供應商建立綠色供應鏈，促使合作供應商簽署《企業社會責任承諾書》，綠色採購金額年年提升，2022年獲經濟部Buying Power社會創新產品及服務採購獎首獎之最高殊榮。

為能有效減少物料運輸上所產生的碳排放，秉持在地採購為原則，不僅年度採購金額逾3億元，且100%為在地供應商，遠雄人壽發揮綠色影響力，落實金管會綠色金融3.0政策，承諾全力邁向淨零碳排，成就永續共好循環。

遠雄人壽 環保 職場

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