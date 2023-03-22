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應節約農業用水 立委：擴大徵收耗水費

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量立委陳椒華22日召開記者會，呼籲政府採取多重措施儲水。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量立委陳椒華22日召開記者會，呼籲政府採取多重措施儲水。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「南部缺水問題不能只挖水井應急，也要降低農業用水、增加養殖與工業用水回收！」時代力量立委陳椒華22日召開記者會，呼籲政府擴大徵收耗水費的門檻，並邀請環團對南部缺水提解方。有人建議加強農業節水、增加透水鋪面；也有環團呼籲階梯式收取水費、加強養殖用水回收。

挖水井前先調查

水資源保育聯盟理事長蔡志宏表示，曾文水庫22日水量僅剩11.2%，可現在政府看到缺水就只想挖水井解決問題，但南部過去因為養殖與農業用水，已經超抽地下水嚴重，造成地層下陷，如果繼續開挖，恐加劇地層下陷的趨勢。

他呼籲在開挖水井前，需要做好調查，也要進行管制不能濫挖。

蔡志宏建議，南部枯水期長，其中60%為農業用水，枯水期會與民生用水搶抽地下水，呼籲要加強農業節水方法；另外，南部養殖用水每年有6億噸，政府需加強養殖用水回收再利用。他也建議政府建立地下水的低水位警示系統，監控地下水量以免過度使用。

耗水費門檻宜降低

水資源保育聯盟理事黃安調直言，前瞻水計畫中許多活水、親水、美水口號的建築，對於增加水資源儲存幫助不大，也與水利署長期強調的「海綿城市」背道而馳，他呼籲政府要開發伏流水，並增加民生與工業用水的再生，還有階梯式收取水費；另外，如果工業使用30%以上再生水，可給予租稅優惠。

陳椒華也說，水利署終於在去年開徵耗水費，但近年來旱災頻率不斷上升，今年旱災比起2021年號稱「百年大旱」的旱情更嚴重，用水思維必須要調整。她呼籲經濟部將1萬度以上開徵耗水費的門檻下降到1千度。台灣淺山學社趙克堅老師也說，要增建都市水庫，並暢通地表水滲入地下管道，增加地下涵水量。

對此，出席的公共工程委員會的官員代表僅表示，政府也很注重目前的缺水狀況，會請水利署將意見帶回去研議。

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地下水 曾文水庫 水資源

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