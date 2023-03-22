經濟日報創新論壇／鄭文燦：減碳目標是挑戰更是商機

行政院副院長鄭文燦今（22）日指出，減碳是一個挑戰，同時也是一個商機，必須把它當成一個產業來看待，因此，減碳的重點不在2050或2030的目標，重點是如何從現在走到未來，未來就決定在現在，淨零排放路徑很重要，要運用更多的科技，更好的綠色金融以及數位科技的支持，讓循環經濟的方案能夠讓這個路徑走得更順暢、更穩、更遠。

鄭文燦今日出席由經濟日報舉辦的「2023創新論壇–打造綠色新經濟」時提到，減碳議題是一個挑戰，但同時也是一個商機，台灣在面對數位轉型跟淨零轉零的挑戰時，更應該要把它當作一個產業來看待，去年3月，國發會公布了2050淨零轉零的承諾，接著在10月也公布了淨零轉型的12項關鍵策略行動，甚至今年1月31日陳建仁院長上任的所簽署的第一份公文就是「淨零轉型112年-115年四年綱要計畫」，預定九個部會投入近7百多億的預算。

鄭文燦說，淨零排放的挑戰不只是在未來，其實是迫在眼前，像是歐盟的碳邊境關稅的檢核機制，大概在10月就會上路，我國的進出口產業也會受到影響，因此，我們要做更多準備，今年立法院也正在審查環境部的組織法條例，其中設置了氣候變遷署跟循環經濟署，目的就是希望能跟經濟部的工業局一起針對碳費、碳排查的機制有一個比較好的決定。

鄭文燦也說，如果以國家層次的碳排，這屬於間接碳排，因為牽涉到能源轉型，像是如何讓綠能的比例提高，減碳、減排等，這是我們所有產業都需要面對的共同課題，至於直接碳排的影響就更大，各個產業都會遇到，包括鋼鐵、石化、水泥、紡織，甚至是ICT產業，至於要怎麼建立一個好的碳管理制度，從製造管理到能源管理讓碳的生產量能夠有一個明確的減量方向，這都需要大的企業來帶動，就像是以前產業升級時，中心衛星工廠制度一樣，必須要以大代小，讓整個供應鏈有一個碳管理機制來適應未來的挑戰，因此未來包括工業區和氣候變遷署，我們需要建立起一套機制。

至於產業所要面對的挑戰，鄭文燦說，綠色經濟也是其中一項，如何讓材料能再生利用，生產製造可以數位化管理，一次性耗材減少使用，甚至是水資源、電力也能減少，讓工廠成為綠色工廠、智慧工廠都是一項挑戰，台灣面對這項挑戰時也能當做是一個低碳商機，我國的半導體在5G、電動車和風電領域裡面，會慢慢產生一些看不見的潛在的競爭力跟優勢，「希望能夠透過這個綠色經濟讓台灣企業在未來更具競爭性」。

另外，鄭文燦也提到，接下來國發會也將在4月舉辦永續發展的展覽，7月則會由簡又新大使舉辦一個永續發展的博覽會，透過公私部門合作展現了政府與企業、公民間不同層面的努力，台灣的「永續熱」會是一個很好的方向，也希望能夠過今天這個論壇集思廣益，找出更多、更好的方法，讓這個社會的共識提高，畢竟這個挑戰的門檻其實滿大的，重點不在2050或2030的目標，而是如何從現在走到未來，未來就決定在現在，所以路徑很重要，應該要運用更多的科技、更好的綠色金融以及數位科技的支持，讓循環經濟的方案能夠讓這個路徑走得更順、更穩、更遠，這也是大家可以努力的方向。