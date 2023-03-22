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打炒房立法後 林右昌：預售屋成交量剩三成五
立法院三讀「平均地權條例」修法後，相關子法預計四月完成。內政部長林右昌昨天在立法院答詢表示，母法修正通過後，最重要的效果已經產生，整體預售屋成交量已大幅萎縮，剩下三成五至四成；至於子法進度，目前有四個已經預告，還有五個子法即將預告。
行政院長陳建仁昨天率內閣成員赴立法院備詢。林右昌答覆民進黨立委王美惠質詢時，透露平均地權條例子法已有進展。
國民黨立委吳怡玎質疑，現行租屋押金返還時常引發糾紛，建議內政部設立第三方押金管理，由公正第三方保管，未來解除租約若有糾紛，由第三方決定如何退還。
林右昌表示，租屋市場過去並不完善，租賃工會、相關服務和從業人員這六年間才開始慢慢建立機制；吳怡玎的相關意見對整體制度有幫助，這些制度面的改革目前都在研議中，未來幾個月會陸續推出。
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