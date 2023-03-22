聽新聞
test
0:00 / 0:00

打炒房立法後 林右昌：預售屋成交量剩三成五

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導

立法院三讀「平均地權條例」修法後，相關子法預計四月完成。內政部林右昌昨天在立法院答詢表示，母法修正通過後，最重要的效果已經產生，整體預售屋成交量已大幅萎縮，剩下三成五至四成；至於子法進度，目前有四個已經預告，還有五個子法即將預告。

行政院長陳建仁昨天率內閣成員赴立法院備詢。林右昌答覆民進黨立委王美惠質詢時，透露平均地權條例子法已有進展。

國民黨立委吳怡玎質疑，現行租屋押金返還時常引發糾紛，建議內政部設立第三方押金管理，由公正第三方保管，未來解除租約若有糾紛，由第三方決定如何退還。

林右昌表示，租屋市場過去並不完善，租賃工會、相關服務和從業人員這六年間才開始慢慢建立機制；吳怡玎的相關意見對整體制度有幫助，這些制度面的改革目前都在研議中，未來幾個月會陸續推出。

林右昌 立法院 內政部

延伸閱讀

清明掃墓火災頻傳 林右昌：通告地方廣設取水點

林右昌指蔡適應對不敵機車政見灰心 謝國樑尊重

押金由第三方管理 內政部：值得研議

蔡適應棄選林右昌提Gogoro是類買票 謝國樑：就是想幫年輕人

相關新聞

平均地權條例修法 林右昌：預售屋成交量萎縮

立法院三讀「平均地權條例」修法後，相關子法預計4月完成。內政部長林右昌昨天在立法院答詢表示，母法修正通過後，最重要的效果...

商總訪大陸 催動商貿交易

中國大陸國台辦主任宋濤昨（21）日會見商總訪問團，表示很高興有機會與台灣商界領袖見面，相信商總代表團為兩岸重啟交流開了個...

國科會邀德教研部長來訪 台德簽技術合作協議

德國聯邦教育研究部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）昨（21）日訪台，與國科會主委吳政...

修法打炒房 無法壓下高房價

台北市不動產開發公會與中華民國不動產開發公會全聯會兩大組織昨（21）日表示，政府認為要壓抑高房價，因此通過了《平均地權條...

平均地權條例新法兩個爭議點 業者提解方

不動產開發公會昨（21）日指出，這次《平均地權條例》通過新法中，「私法人購屋採許可制」有三大爭議，如違憲、不符比例原則、...

購地貸款動工限制 央行：鬆綁案例不少

近期建商頻頻反應，央行購地貸款18個月內動工令是「虛晃一招」、沒有任何一件鬆綁案例，對此，中央銀行官員昨（21）日回應，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦