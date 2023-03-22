國科會邀德教研部長來訪 台德簽技術合作協議

德國聯邦教育研究部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）昨（21）日訪台，與國科會主委吳政忠共同見證台德簽署科學及技術合作協議（STA），雙方將在AI、半導體、氫能、電池、人才培育等領域展開合作。

2022年11月吳政忠率團訪問德法，吳政忠邀請史塔克-瓦特辛格訪台，四個月後終於成行，這是自1997年時任德國經濟部長芮克斯洛特（Gunter Rexrodt）訪台後，26年來再次有德國部長訪台。吳政忠表示，這意味台灣在歐洲，尤其是在德國，態勢已然不同。

史塔克-瓦特辛格昨日與吳政忠短暫進行閉門會談後，兩人共同見證由台灣駐德國代表處大使謝志偉與德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster），簽「台德科學及技術合作協議」（STA）。

吳政忠表示，透過新協議，有助未來在科技領域進一步的合作與交流，將聚焦推動半導體、氫能、電池及人工智慧領域等多項合作，未來也可能涉及太空產業發展。