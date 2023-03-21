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工研院建構2023生醫產業關鍵趨勢鐵三角　

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
全球高齡化及智慧醫療技術逐漸成熟，手術影像導引技術已進入多種科別手術，工研院開發出「智慧腫瘤射頻熱消融系統」是全球第一台單機整合超音波影像、微創手術、演算法的射頻熱消融系統，已完成技術移轉。工研院/提供
全球高齡化及智慧醫療技術逐漸成熟，手術影像導引技術已進入多種科別手術，工研院開發出「智慧腫瘤射頻熱消融系統」是全球第一台單機整合超音波影像、微創手術、演算法的射頻熱消融系統，已完成技術移轉。工研院/提供

生技醫療有望成為新護國神山產業，工研院今（21）日發表2023生醫產業關鍵趨勢，分別從「精準藥物」、「再生醫學」、「智慧醫材」等面向切入。蛋白降解藥成為新藥開發的主流之一，藥物傳輸技術更是兵家必爭；再生醫療雙法進入立法階段，國際研發趨勢轉向異體細胞治療，off-the-shelf（立即可用）、自動化生產成為產業新動能。另外，神經與認知疾病治療已成為智慧醫材新商機。

工研院建議，業者宜透過早期參與研究機構的研發，深化自身技術能量；另建議善用機構場域進行驗證，並積極參與產業聯盟，以利推出更全面的生醫解方，進而帶動臺灣生醫產值持續提升。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，在經濟部技術處科技專案補助下，工研院長期深耕精準健康等領域，持續研發新穎生醫科技並扮演產業平台角色。放眼今年最新趨勢，工研院建議，業者專注技術研發時，也可借力使力組隊結盟，參加「HiMEDt台灣數位健康大聯盟」、「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」等產業平台，與跨領域會員一對一、一對多交流合作，才能儘快達成技術落地，進軍國內外市場搶商機。此外，工研院也透過技術處成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center）將各項智慧科技與廠商共創，提供產品臨床前驗證，加快業者商品化腳步，成立兩年來累計已輔導百家以上廠商。

工研院產科國際所副所長張慈映指出，根據IEK Consulting報告，2021年精準健康全球市場涵蓋藥品、再生醫學、醫療器材，為2,314億美元，至2025年將達到4,654億美元規模，年複合成長率達15.0%。另根據2022生技產業白皮書，臺灣生技產業營業額從2012年3,590億元，增加到2021年6,665億元，複合年成長率約為 7.1%，各領域的複合成長率，則以健康福祉產業增加9.2%最高，醫材產業達9%次之，應用生技產業也有6.1%漲幅。

工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，希望以科技建構「健康樂活」的應用領域，深耕智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等重點技術，跨域共創產業生態，並切入國際生醫市場價值鏈，以增進民眾健康福祉，提升產業附加價值。

國際積極衝刺細胞治療量產，加快再生與生物製劑量產技術，工研院開發出的臺灣第一座MIT貼附型細胞自動化生產系統，結合機械手臂，可客製化搭配不同模組打造出專屬設備。工研院/提供
國際積極衝刺細胞治療量產，加快再生與生物製劑量產技術，工研院開發出的臺灣第一座MIT貼附型細胞自動化生產系統，結合機械手臂，可客製化搭配不同模組打造出專屬設備。工研院/提供
工研院發表2023生醫產業關鍵趨勢，涵蓋精準藥物、再生醫學、智慧醫材三大面向，並建議業者透過早期參與機構研發、善用場域驗證，推出更全面的生醫解方，帶動生醫產值持續提升。圖左起：工研院產科國際所副所長張慈映、生醫與醫材研究所副所長沈欣欣、生醫與醫材研究所所長林啟萬、生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅。記者李珣瑛/攝影
工研院發表2023生醫產業關鍵趨勢，涵蓋精準藥物、再生醫學、智慧醫材三大面向，並建議業者透過早期參與機構研發、善用場域驗證，推出更全面的生醫解方，帶動生醫產值持續提升。圖左起：工研院產科國際所副所長張慈映、生醫與醫材研究所副所長沈欣欣、生醫與醫材研究所所長林啟萬、生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅。記者李珣瑛/攝影

工研院 生技產業 醫材

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