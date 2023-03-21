經濟部軍用商規無人機研發補助聯合簽約 加速國產化

為強化國內無人機產業系統整合能力，經濟部針對通過遴選軍用商規無人機系統整合主導廠商，提供研發補助資源，開發3類5款軍用商規無人機產品系統模組及關鍵技術，於今（21）日辦理「經濟部軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」與7家無人機業者聯合簽約，宣示軍用商規無人機正式投入設計開發階段。

由行政院指導國科會、國防部、經濟部及中科院等共同成立「軍用商規無人機遴選作業指導小組」，針對國防部所提出的3類5款軍用商規無人機機型，由經濟部主導辦理系統整合主導廠商遴選作業，並於去年12月21日公告9家優選廠商名單，國防部也針對遴選結果，於今年3月2日前陸續與優選廠商完成軍用商規無人機的原型機小批量產採購簽約作業。

為配合國防部原型機開發期程，經濟部於1月6日公告「A+企業創新研發淬鍊計畫—軍用商規無人機發展計畫」受理優選廠商申請，輔導優選廠商協助其合作業者，共同開發軍用商規無人機產品的系統模組，如電池模組、飛控模組、電推模組、應用功能模組、航電與通訊模組等，及關鍵技術，經2月10日召開技術審查會議，確認符合研發補助簽約資格廠商包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技等7家業者。另外，雷虎公司投入的無人機研發，目前已取得經濟部研發補助，為避免補助資源重複投入，本次未提出計畫申請。

經濟部強調，軍用商規無人機遴選作業全程配合行政院指導，由國防部負責規格訂定與採購，由經濟部負責遴選與研發補助，流程嚴謹且公正公開，期帶動無人機業者參與國防自主開發，補足產業供應鏈缺口，健全無人機產業發展環境。