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台電預定發行2023年度 第2期無擔保普通公司債

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
台電。本報資料照
台電。本報資料照

台電為充實營運資金及償還債務，以確保穩定供電，台電昨（20）日經常務董事會通過，預定於4月中下旬發行2023年度第二期無擔保普通公司債221億元。

台電指出，共有發出四種類型公司債。第一個是「三年期無擔保普通公司債」，利率1.44%發行新臺幣47億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

第二為「五年期無擔保普通公司債」，利率1.53%發行新臺幣112億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

第三是「七年期無擔保普通公司債」，利率1.60%發行新臺幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

最後是「十年期無擔保普通公司債」，利率1.80%發行新臺幣30億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

公司債 台電

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