台電預定發行2023年度 第2期無擔保普通公司債
台電為充實營運資金及償還債務，以確保穩定供電，台電昨（20）日經常務董事會通過，預定於4月中下旬發行2023年度第二期無擔保普通公司債221億元。
台電指出，共有發出四種類型公司債。第一個是「三年期無擔保普通公司債」，利率1.44%發行新臺幣47億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
第二為「五年期無擔保普通公司債」，利率1.53%發行新臺幣112億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
第三是「七年期無擔保普通公司債」，利率1.60%發行新臺幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
最後是「十年期無擔保普通公司債」，利率1.80%發行新臺幣30億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
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