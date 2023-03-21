台電預定發行2023年度 第2期無擔保普通公司債

歐美銀行倒閉風潮引發市場人心惶惶，專家指出，美國聯準會（Fed）在一年內激進升息，引發這一連串的銀行倒閉潮，「Fed的責任相當大」。由於最新的通膨率符合預期，接下來聯準會又將公布升息路徑，考驗Fed如何在「抗通膨、穩金融」之間取得平衡的能力。

2023-03-21 16:00