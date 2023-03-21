軍用商規無人機研發補助 經濟部與七廠商簽約

台灣為了滿足軍事戰略需求之無人機技術與產品，經濟部通過遴選軍用商規無人機系統整合主導廠商，開發三類五款軍用商規無人機產品之系統模組及關鍵技術，今（21）日與七家廠商簽約。

由行政院指導國科會、國防部、經濟部及中科院等共同成立「軍用商規無人機遴選作業指導小組」，針對國防部所提出之三類五款軍用商規無人機機型，由經濟部主導辦理系統整合主導廠商遴選作業。

最終符合研發補助簽約資格廠商包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技等七家業者。這些廠商將協助其合作業者，共同開發軍用商規無人機產品中的電池模組、飛控模組、電推模組、應用功能模組、航電與通訊模組等關鍵技術。

經濟部長王美花致詞時說，國內無人機並非具規模的大產業，但是隨著俄烏戰爭後，大家愈來愈可以看到無人機功效，因此國防產業需要積極發展這塊項目。經濟部就與國防部合作找出適合廠商，預計今年7月底就會有第一批訂單，後續就可以由國防部釋出更多訂單，帶動整個產業鏈。

經緯航太董事長羅正方表示，中國大陸傾全國之力打造無人機王國，令全世界都繃緊神經，無人機最重要的便是偵測器材與飛控系統，而這些部件都需要台灣掌控的高階晶片，台灣有「電子五哥」，有氮化鎵等通訊晶片的生產廠商，有光電關鍵模組與大立光等生產鏡頭的全球主力，「只要能夠整合起來，沒有理由贏不過世界其他國家。」

經緯航太在這次科專計劃中，便提報了陸用型監偵無人機與微型無人機兩個機型，共九個項目的科專研發計劃。其中，海軍的陸用型監偵無人機規格遠超過現今世上所有中型商用無人機；因此經緯航太為此定下了「長程通訊技術」、「展頻通信技術」、「通信抗干擾能力」等六項關鍵技術進行研發。

微型無人機方面，經緯航太除了與前述的陸用監偵無人機共用展頻通信技術與通信抗干擾技術外，還為了減輕機體重量，增強滯空時間，立項開發「無人機電路結合機身結構之設計」、「智能電池系統設計與測試」、「最大滯空時間分析方法」等三項技術。