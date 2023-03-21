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童子賢指台灣電價低 王美花：董事長常提有智慧的建議

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
和碩董事長童子賢昨（20）日大談台灣電價，直說台灣電價太便宜，形同為外商補貼。經濟部長王美花（圖中）聽聞表示，「童董事長對我們常常有提出很多坦率，有智慧的建議」。記者鍾泓良攝影
和碩董事長童子賢昨（20）日大談台灣電價，直說台灣電價太便宜，形同為外商補貼。經濟部長王美花（圖中）聽聞表示，「童董事長對我們常常有提出很多坦率，有智慧的建議」。記者鍾泓良攝影

和碩董事長童子賢昨（20）日大談台灣電價，直說台灣電價太便宜，形同為外商補貼。經濟部王美花聽聞表示，「童董事長對我們常常有提出很多坦率，有智慧的建議」。

針對電價調漲，童子賢昨形容自己是吃了「誠實豆沙包」，認為台灣的電價太便宜，出口這麼暢旺，卻用電在補貼，「這樣是對還是不對？」他更提到，多外商來台灣設資料中心，沒有促進當地就業卻享有低廉電價，相當於每年補貼外商好幾億元，「某種程度上，電價上漲對任何政治人物來說，都是不容易的決定。」

王美花說，電價要感謝台電跟中油同仁承受國際局勢壓力，而也因為擔憂高通膨影響民間消費，所以經濟部設計一套更較細膩、複雜規劃，對相關的小店家、小商家、住宅做一些不同的設計，希望把電價衝擊降到最低。

王美花接著說，面對減碳措施，經濟部協助輔導廠商減碳，而在推動綠電方面，也是希望可以達到減碳效果。至於核電在於與地方政府仍無共識，需要全民一起面對。

電價 經濟部 王美花 童子賢

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