快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文總統：政府會確保發電系統不缺電 已有三大面向加強

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
蔡英文總統今天出席「『ESG永續台灣第三屆國際高峰會』開幕典禮」並致詞。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天出席「『ESG永續台灣第三屆國際高峰會』開幕典禮」並致詞。記者胡經周／攝影

蔡總統今（21）日上午出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮時表示，能源穩定和能源轉型都是重要且艱鉅的任務。政府有決心、有目標，會持續整合各界量能，全力投入，也請大家繼續協助政府推動各項政策。針對大家關心的電力供應問題，蔡總統指出，政府從去年開始，就做了很多努力，第一，「讓機組提早歲修，提早發電」；第二，「新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線」；第三，「再生能源助攻，尖峰供電充裕」。政府會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

蔡總統致詞時表示，今天很高興跟大家一起參加「ESG永續台灣國際高峰論壇」，這個論壇已經舉辦到第三屆，感謝今周刊的用心，每年邀請企業界、金融界以及學術界的朋友，一起為台灣的永續發展進行跨界、跨領域的對話。現在全球正加速邁向「2050淨零轉型」，台灣也急起直追。從2016年她上任以來，就開始推動能源轉型，為台灣未來30年的發展打下基礎。這是一場長期的耐力賽跑，將近7年來的努力，已經逐漸看到成果。

蔡總統說，在大家的共同努力下，去年台灣的「風」和「光」都創下最高的設置量。現在光電設置量已經有10GW，相較2016年，增加超過七倍；台灣的離岸風電從無到有，現在已有197座風機安裝完成。目前臺灣再生能源的總發電比例已經達到8.3%。而再生能源的投資及建設，每年可以穩定貢獻台灣1%的GDP成長；預計在2025年，「風光」累積投資將達到近2兆元。這麼龐大的市場規模，也會帶動經濟發展，加速產業升級。

蔡總統提到，面對國內企業對綠電需求加大，台灣發展速度也會加快。政府已經把現有的量能、可預期的進步和所需的資源，一併納入考量，做系統性規劃。去年，政府公布「淨零排放路徑圖」及「十二項關鍵戰略」；隨著今年1月《氣候變遷因應法》立法，有關淨零轉型路徑及氣候調適，都將逐步落實、執行。

蔡總統說，透過這次「疫後特別條例」和特別預算，政府會持續引導、協助產業及中小企業邁向低碳化、智慧化的轉型升級；也會繼續鼓勵，包括氫能、地熱、海洋能和生質能技術開發，用科技力來驅動能源轉型步伐，也為低碳商品服務市場，創造更多商機。談到電力供應問題，蔡總統表示，政府從去年開始，就做了很多努力。第一，讓機組「提早歲修，提早發電」。為了穩定夏季供電，政府去年開始調整歲修的時間，預計在今年4月底前，4部歲修機組會全部回歸。

蔡總統接著說，第二，「新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線」。今年新增的通霄機組和大潭八號機，會趕在夏季用電高峰前上線接受調度。第三，「再生能源助攻，尖峰供電充裕」。白天風電、光電大力發電，晚上水力發電，多管齊下，穩定供電，讓民生及產業能如常運行。政府和台電不只會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

最後，蔡總統指出，無論是能源穩定或是能源轉型，都是重要且艱鉅的任務。政府有決心、有目標，會持續整合各界量能，全力投入，也請大家繼續協助政府推動各項政策。她相信，只要政府與民間齊心努力，在各自領域往前邁出一小步，台灣就會朝永續發展目標往前推進一大步。

再生能源 供電 離岸風電 蔡英文

延伸閱讀

ESG減碳基金 賺趨勢財

蔡總統：祝福英國順利加入CPTPP 也盼支持台灣入會案

遠傳加入RE100倡議 2040年100%採用再生能源

馬英九將訪陸 藍黨團：符合蔡總統健康有序兩岸交流

相關新聞

農地違章工廠改善計畫提送率約98% 536家未送件

低汙染農地違章工廠提送改善計畫20日截止，經濟部中部辦公室今天表示，目前仍有536家工廠尚未提交改善計畫，以台中市114...

國發會主委龔明鑫與新創交流 正面回應特別股展期議題

國發會主委龔明鑫今（21）日表示，針對新創業者關心國發基金2020年推出的「COVID-19影響新創事業特別股投資專案」...

歐美銀風暴／暴力升息效應已現 打通膨或救銀行陷兩難 Fed還升不升？

歐美銀行倒閉風潮引發市場人心惶惶，專家指出，美國聯準會（Fed）在一年內激進升息，引發這一連串的銀行倒閉潮，「Fed的責任相當大」。由於最新的通膨率符合預期，接下來聯準會又將公布升息路徑，考驗Fed如何在「抗通膨、穩金融」之間取得平衡的能力。

單身者參加交友活動注意！ 消保處稽查僅1家合格

行政院消費者保護處今（21）日指出，於去年前往台北市等都會區的15家國內交友服務業者，實地進行定型化契約、營業據點建築管...

工研院建構2023生醫產業關鍵趨勢鐵三角　

生技醫療有望成為新護國神山產業，工研院今（21）日發表2023生醫產業關鍵趨勢，分別從「精準藥物」、「再生醫學」、「智慧...

電力景氣指數產業用電持續衰退 台綜院估2月經濟衰退1.2%

台灣綜合研究院今天發布2023年2月台灣EPI電力景氣指數。2023年2月全國產業高壓以上用電量較去年同期微幅成長0.6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦