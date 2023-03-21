蔡英文總統：政府會確保發電系統不缺電 已有三大面向加強

蔡總統今（21）日上午出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮時表示，能源穩定和能源轉型都是重要且艱鉅的任務。政府有決心、有目標，會持續整合各界量能，全力投入，也請大家繼續協助政府推動各項政策。針對大家關心的電力供應問題，蔡總統指出，政府從去年開始，就做了很多努力，第一，「讓機組提早歲修，提早發電」；第二，「新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線」；第三，「再生能源助攻，尖峰供電充裕」。政府會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

蔡總統致詞時表示，今天很高興跟大家一起參加「ESG永續台灣國際高峰論壇」，這個論壇已經舉辦到第三屆，感謝今周刊的用心，每年邀請企業界、金融界以及學術界的朋友，一起為台灣的永續發展進行跨界、跨領域的對話。現在全球正加速邁向「2050淨零轉型」，台灣也急起直追。從2016年她上任以來，就開始推動能源轉型，為台灣未來30年的發展打下基礎。這是一場長期的耐力賽跑，將近7年來的努力，已經逐漸看到成果。

蔡總統說，在大家的共同努力下，去年台灣的「風」和「光」都創下最高的設置量。現在光電設置量已經有10GW，相較2016年，增加超過七倍；台灣的離岸風電從無到有，現在已有197座風機安裝完成。目前臺灣再生能源的總發電比例已經達到8.3%。而再生能源的投資及建設，每年可以穩定貢獻台灣1%的GDP成長；預計在2025年，「風光」累積投資將達到近2兆元。這麼龐大的市場規模，也會帶動經濟發展，加速產業升級。

蔡總統提到，面對國內企業對綠電需求加大，台灣發展速度也會加快。政府已經把現有的量能、可預期的進步和所需的資源，一併納入考量，做系統性規劃。去年，政府公布「淨零排放路徑圖」及「十二項關鍵戰略」；隨著今年1月《氣候變遷因應法》立法，有關淨零轉型路徑及氣候調適，都將逐步落實、執行。

蔡總統說，透過這次「疫後特別條例」和特別預算，政府會持續引導、協助產業及中小企業邁向低碳化、智慧化的轉型升級；也會繼續鼓勵，包括氫能、地熱、海洋能和生質能技術開發，用科技力來驅動能源轉型步伐，也為低碳商品服務市場，創造更多商機。談到電力供應問題，蔡總統表示，政府從去年開始，就做了很多努力。第一，讓機組「提早歲修，提早發電」。為了穩定夏季供電，政府去年開始調整歲修的時間，預計在今年4月底前，4部歲修機組會全部回歸。

蔡總統接著說，第二，「新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線」。今年新增的通霄機組和大潭八號機，會趕在夏季用電高峰前上線接受調度。第三，「再生能源助攻，尖峰供電充裕」。白天風電、光電大力發電，晚上水力發電，多管齊下，穩定供電，讓民生及產業能如常運行。政府和台電不只會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

最後，蔡總統指出，無論是能源穩定或是能源轉型，都是重要且艱鉅的任務。政府有決心、有目標，會持續整合各界量能，全力投入，也請大家繼續協助政府推動各項政策。她相信，只要政府與民間齊心努力，在各自領域往前邁出一小步，台灣就會朝永續發展目標往前推進一大步。