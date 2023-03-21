國發會通過「永續水質推動計畫2.0」 44.8億優化水資源

氣候變遷下，維護水資源尤其重要，國發會委員會議昨天審議通過行政院交議之環保署「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫（113至116年）」，總經費44億8000萬元，全案將陳報行政院核定，該計畫將辦理「污染源頭削減」、「水體水質淨化」及「永續環境管理」等工作，以達成消除污染河段、優化水源水質及提升近水體驗等目標。

國發會表示，淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。環保署為落實我國2050淨零轉型政策推動，及達到「國家環境保護計畫」所訂2030年全國主要河川無嚴重污染河段目標，提報「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫(113至116年)」，執行期程113至116年，總經費44億8000萬元，分由中央公務預算(公共建設經費)編列24億4950萬元，部會基本需求編列2億4000萬元，環保署水污染防治基金編列2億7720萬元，地方配合款編列15億1330萬元。國發會主委龔明鑫會中特別提醒加強該案相關管制考核工作，並依執行進度滾動調整補助經費。

國發會表示，該項計畫工作重點包括河川上、中、下游河段規劃「污染源頭削減」、「水體水質淨化」及「永續環境管理」三大策略，十五項重點工作，並與地方政府協力推動各項水體環境整治工作，期打造符合用途需求的水體水質。

環保署報告，計畫完成後預計可削減河川大排中生化需氧量3285公噸/年，約削減22.5萬人一年所產生的污染量，同時可減少5730公噸/年的碳排放，並創造280公噸/年的固碳量。環保署藉由整合跨部會量能，以源頭管制與末端處理並進之方式治理，並兼顧減(固)碳效益，逐步轉型我國水污染防治工作，除可改善水體環境品質，提升民眾近水體驗外，以呼應2050淨零轉型政策推動。