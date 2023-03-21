快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國發會通過「永續水質推動計畫2.0」 44.8億優化水資源

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

氣候變遷下，維護水資源尤其重要，國發會委員會議昨天審議通過行政院交議之環保署「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫（113至116年）」，總經費44億8000萬元，全案將陳報行政院核定，該計畫將辦理「污染源頭削減」、「水體水質淨化」及「永續環境管理」等工作，以達成消除污染河段、優化水源水質及提升近水體驗等目標。

國發會表示，淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。環保署為落實我國2050淨零轉型政策推動，及達到「國家環境保護計畫」所訂2030年全國主要河川無嚴重污染河段目標，提報「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫(113至116年)」，執行期程113至116年，總經費44億8000萬元，分由中央公務預算(公共建設經費)編列24億4950萬元，部會基本需求編列2億4000萬元，環保署水污染防治基金編列2億7720萬元，地方配合款編列15億1330萬元。國發會主委龔明鑫會中特別提醒加強該案相關管制考核工作，並依執行進度滾動調整補助經費。

國發會表示，該項計畫工作重點包括河川上、中、下游河段規劃「污染源頭削減」、「水體水質淨化」及「永續環境管理」三大策略，十五項重點工作，並與地方政府協力推動各項水體環境整治工作，期打造符合用途需求的水體水質。

環保署報告，計畫完成後預計可削減河川大排中生化需氧量3285公噸/年，約削減22.5萬人一年所產生的污染量，同時可減少5730公噸/年的碳排放，並創造280公噸/年的固碳量。環保署藉由整合跨部會量能，以源頭管制與末端處理並進之方式治理，並兼顧減(固)碳效益，逐步轉型我國水污染防治工作，除可改善水體環境品質，提升民眾近水體驗外，以呼應2050淨零轉型政策推動。

環保 國發會

延伸閱讀

全球淡水將供不應求 應有效利用廢水

第15次景氣循環史上第二長「何時是谷底？」 國發會估這個時間點

活化南投中興新村 許淑華向國發會爭取管理權

創新永續水之道／AI+大數據創新解方 搶救水資源大作戰

相關新聞

農地違章工廠改善計畫提送率約98% 536家未送件

低汙染農地違章工廠提送改善計畫20日截止，經濟部中部辦公室今天表示，目前仍有536家工廠尚未提交改善計畫，以台中市114...

國發會主委龔明鑫與新創交流 正面回應特別股展期議題

國發會主委龔明鑫今（21）日表示，針對新創業者關心國發基金2020年推出的「COVID-19影響新創事業特別股投資專案」...

歐美銀風暴／暴力升息效應已現 打通膨或救銀行陷兩難 Fed還升不升？

歐美銀行倒閉風潮引發市場人心惶惶，專家指出，美國聯準會（Fed）在一年內激進升息，引發這一連串的銀行倒閉潮，「Fed的責任相當大」。由於最新的通膨率符合預期，接下來聯準會又將公布升息路徑，考驗Fed如何在「抗通膨、穩金融」之間取得平衡的能力。

單身者參加交友活動注意！ 消保處稽查僅1家合格

行政院消費者保護處今（21）日指出，於去年前往台北市等都會區的15家國內交友服務業者，實地進行定型化契約、營業據點建築管...

工研院建構2023生醫產業關鍵趨勢鐵三角　

生技醫療有望成為新護國神山產業，工研院今（21）日發表2023生醫產業關鍵趨勢，分別從「精準藥物」、「再生醫學」、「智慧...

電力景氣指數產業用電持續衰退 台綜院估2月經濟衰退1.2%

台灣綜合研究院今天發布2023年2月台灣EPI電力景氣指數。2023年2月全國產業高壓以上用電量較去年同期微幅成長0.6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦