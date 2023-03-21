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士林社子近三萬戶停電「大停電時代來臨？」 網驚：去年也是3月開始

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為停電示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為停電示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

昨(20)日晚間約7點半多，台北市士林和社子地區傳出大範圍停電，近三萬戶陷入一片漆黑。台電後來解釋，停電原因為「社子變電所穿牆套管故障」，已在晚間8時50分全數復電。

士林、社子大停電，有網友在ptt提問：「台灣大停電時代來臨？！」他說，現在才三月而已，核二停了(3/15核二廠二號機除役)，停電會比過去更嚴重吧？未來會進入大停電輪轉遊戲嗎？他也質疑，目前台灣最嚴峻的缺蛋、缺水、缺電、缺人，好像都不是國安危機？

網苦笑，「再撐一年，就沒黨的事了」、「是暫時節電，勿造謠」、「儲能、太陽能風電股噴一波」、「小動物害的啦！沒小動物根本沒事，不要恐慌」、「四個不同意，缺電吞下去」、「全台最新企劃，今晚誰來電？」。

網友想起之前經驗瑟瑟發抖，「去年也是三月開始」、「上次輪到哪個英文字停電？」、「該囤電了？」、「桃園才是第一波發難，今天就兩起破萬人的停電事故」、「先說喔，前兩年都輪我這區，今年再來真的翻臉」、「有人要當組頭，賭下次全臺灣368鄉鎮市區哪個要停電了嗎？」、「未看先猜八月」。

停電 風電 太陽能 缺電

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