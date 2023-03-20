快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

民眾報復性消費 2022年全國餐飲業營收、家數雙創新高

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
據財政部資料，2022年全國餐飲業營業額8,653億元、家數共計16萬3,643家，不僅超越疫情前(2019年)水準，更一同創下統計以來新高，顯示隨著國人普遍認同新冠肺炎流感化，提高外出旅遊、用餐的意願，餐飲業不僅營收回升，銷售額及家數創下歷史新高，可望降低商圈店面的空置率。大家房屋提供
據財政部資料，2022年全國餐飲業營業額8,653億元、家數共計16萬3,643家，不僅超越疫情前(2019年)水準，更一同創下統計以來新高，顯示隨著國人普遍認同新冠肺炎流感化，提高外出旅遊、用餐的意願，餐飲業不僅營收回升，銷售額及家數創下歷史新高，可望降低商圈店面的空置率。大家房屋提供

據財政部資料，2022年全國餐飲業營業額8,653億元、家數共計16萬3,643家，不僅超越疫情前(2019年)水準，更一同創下統計以來新高。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，疫情嚴峻時重創餐飲業營收，不少知名餐廳只能關店收場，甚至店租水平因此下滑，隨著國人普遍認同新冠肺炎流感化，提高外出旅遊、用餐的意願，餐飲業不僅營收回升，銷售額及家數創下歷史新高，可望降低商圈店面的空置率。

郎美囡表示，新冠疫情在台爆發後，國人為降低染疫風險減少外出消費，加以管制措施影響，大型聚會、尾牙、婚宴都取消、停辦，餐飲業受創嚴重，尤其大坪數的餐館、宴會型餐廳，租金壓力大、營業成本高，許多業者僅能以歇業、員工無薪假等方式渡過難關，造成2020年、2021年餐飲業營收連續兩年負成長。

不過她指出，當民眾恢復生活常態，啟動報復性消費後，餐飲業在2022年無論是營收還是家數都大反彈，餐飲業家數在疫情後成長12.1%，六都除台北市外，都有超過一成的增幅，其中新北市成長幅度16.1%居冠六都，單看家數仍以台北市最高，共有2萬2千多家餐飲業，台中市以808家的差距緊追在後。

郎美囡分析，活動、聚會在疫情嚴峻期間停辦，待疫情解封後積極補辦及恢復過去常態，此外，國內觀光人潮回籠，帶動各商圈的營收，由於外食意願度大增，也有業者加碼拓展店面，揮別疫情陰霾，不僅新店家陸續開幕，許多原本歇業、關閉的店家也回歸，因此人口及消費密度高的新北、台中、高雄，去年餐飲業家數都破2萬家。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，餐飲業者受到疫情衝擊，反而加速數位轉型，依據經濟部統計處調查分析，運用網路社群或line的店家佔67.0%，有行動支付者也高達55.5%，比疫情前增加11.4個百分點，顯見業者為挺過疫情困境，順應消費模式變化，積極強化數位服務。

餐飲業 疫情 營收

延伸閱讀

店面將大復活？ 餐飲業疫後報復性成長寫新高

房仲話術大揭密！正在看房的你千萬要注意這四種套路！

疫情衍生療癒風 寵物促進店面新商機

台灣房價高居不下，你知道你現在的薪水可以買多少錢的房子嗎？

相關新聞

第15次景氣循環史上第二長「何時是谷底？」 國發會估這個時間點

國發會公布的景氣燈號已經從去年11月開始到今年1月，連續三個月亮出代表低迷的藍燈，國發會委員會議今天通過第15次景氣循環...

民眾報復性消費 2022年全國餐飲業營收、家數雙創新高

據財政部資料，2022年全國餐飲業營業額8,653億元、家數共計16萬3,643家，不僅超越疫情前(2019年)水準，更...

和碩童子賢吃「誠實豆沙包」 直言台灣電價太便宜

政府即將調漲電價，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（20）日重申，多年以來自己像吃「誠實豆沙包」，直言台灣電價太便宜...

電價調漲租屋族心慌、物價恐升 王美花：漲幅相對不高

電價4月起即將大幅調漲，其中分租套房超出700和1000度的用電量電價恐漲3到10％，租屋族可能再多被剝一層皮，人心惶惶...

鴻海、頂新慘燒2,300億元 為何電信業讓台灣十大集團都玩不下去？

台灣電信產業發展20多年，一開始大家覺得商機無限，同時有10家電信業者進場。但2014年後，多家業者退出市場，進場不容易、出場更痛苦，付出代價超過2,300多億元，國內大咖集團包括鴻海、頂新都撐不住。業界人士指出，電信業其實要追上國際技術，要本事也要資本，不論政府多期待「鯰魚」帶來市場競爭，還不斷幻想國際業者來台灣，但事實就是台灣只有三家電信業者的空間。

年減近兩成 2月外銷訂單連6黑

經濟部統計處統計，今年2月外銷訂單年減18.3%，連續6個月負成長，累積1、2月外銷訂單則年減18.8％。統計處預估，由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦