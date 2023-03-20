電價調漲 王美花：台電將協助企業節電

經濟部長王美花今（20）日出席科睿唯安（Clarivate）頒發「2023全球百大創新機構獎」的頒獎典禮，面對外界關注電價調漲，王美花表示，透過電價調漲，希望大家也能夠多重視節電，同時，針對包括租屋族及企業界，台電也很多節電措施，未來將協助企業進行節電。

王美花昨日表示，針對租屋族面臨電價調漲，去年就已有相關討論，台電也已進行節能輔導，昨（20）日台電發布新的規劃，針對租屋族台電有更積極的做法，就是分租套房共用電表，房客擔心用電總度數逾700度恐怕面臨電費上漲問題，對此，台電的規劃是，若屬於分租套房多戶共用同一電表，房東只要申請免費裝設智慧電表，並接受台電節能輔導者，每月用電超過700度或1,000度，本次電價可不調漲，希望房東未來可以更積極申請智慧電表。

王美花也表示，由於一屋分隔成多間小套房出租，用電量大，對於電網負荷較大、也較有安全上的疑慮，因此，未來也可能規劃不同的節能措施。

針對工商業界，王美花則是表示，這次電價調整非常細膩，首先是時間點上，因此半年國際情勢不佳、國內經濟活動也才復甦不久，因此漲幅相對並沒有很高；另外，也希望透過電價調漲，讓各界更關注節電的問題，針對節電，台電也將推出很多相關的輔導措施，在今年度包括政府的公務預算、或是疫後條例中，對於產業、商業界都有推出相關的智慧化、節能、低碳化的優惠措施，產業界可以更積極申請，此外，台電也針對產業界推出時間電價等，台電等相關單位都可以協助各界進行節電。