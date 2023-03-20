不使用核電是虧損及漲價主因？台電舉法國、南韓案例反駁

4月電價平均調漲11%，外界近期批評政府放棄較便宜的核電是漲價主因。台電再度澄清，核電比率高的法國及南韓電價原本就遠高於台灣，以售電量換算平均每度虧損仍遠高於台電，顯示核電非虧損、漲電價主因，而是國際燃料成本劇烈成長。

台電指出，國際燃料價格飆漲，台電去年燃料成本較前年幾乎翻倍，台電從前年盈餘224億元轉為去年虧損2,675億元。

然而，類似因燃料價格大漲致虧損，台電並非特例，法國國營EDF電力公司2022會計年度預估虧損換算超過台幣5,700億元。韓國國營韓國電力公司去年預估虧損換算超過台幣7,500億元。

台電強調，如果以售電量換算，法、韓平均每度虧損遠高於台電。EDF去年售電量為4,144億度電，換算平均每度虧損1.38元。韓國電力公司去年售電量為至5479.3億度電，換算平均每度虧損1.37元。台電去年售電量2,367.6億度，平均每度虧損1.13元。

台電指出，法國電價原本就高於台灣，2020年住宅電價平均6.06元，幾乎是台灣同年度住宅電價的2.4倍，工業電價3.25元，也高於台灣2020年的工業電價。

今年調漲後，法國住宅電價調整27%，增為7.68元，工業電價調漲122%，增為7.2元。韓國部分，住宅電價原本為2.68元，漲為3.8元，漲幅42%，工業電價原本2.42元，漲為3.97元，漲幅64%。即使核電比例高，其他國家高電價下的漲幅，價差遠高過台灣。