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確診勞工注意！請不到勞保傷病給付主要是這三原因

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

輕症免隔離「0+n」措施已上路，新冠輕症勞保傷病給付同步退場。但在今（20）日之前確診的輕症者，仍有295萬勞工尚未申請勞保傷病給付。勞保局提醒，若勞工欠繳勞保保費、只投保職災未投保勞保、隔離居家上班，概不受理申請。

勞保局統計指出，自2020年1月1日至2023年3月15日期間，被保險人因確診COVID-19申請勞保普通傷病給付案件共202萬件，核付件數174萬件，核付金額47億元，平均每件核付金額2,698元。

勞保局指出，在已付174萬件中，核定不給付案件共53,259 件。之所以不給付主要有三大原因。首先，有三成九、逾2萬件遭退件是「欠繳保費」。勞保局職業災害給付組長陳慧敏表示，只要勞工繳清積欠的勞保保費，就會核付。

其次是，有近1.6萬件、約三成遭退件是「退休後再工作，只參加職災保險，而未投保勞保」。陳慧敏解釋，很多中高齡或是高齡勞工，已經請領了勞保老年給付，因而退休後再工作，只能參加職災保險，無法再投保勞保，因此不具有申請傷病給付之資格。

第三大原因「隔離期間仍取得原有薪資」，占比約一成五，就是勞工在確診期間，仍居家上班，雇主給付了全薪，因此也不符申請傷病給付之資格。

勞保局指出，其他遭退件原因還有，如「只是因密切接觸確診者而隔離、自己未確診」、「重複申請」等等。

勞動部表示，自昨日起，確診輕症勞工將不再具有請領傷病給付資格。但勞工若在20日之前確診居家照護，仍可在五年內領取傷病給付，權益不受影響。

根據疫情指揮中心統計，目前國內累計新冠確診人數破1,020.6萬人，以勞保涵蓋46%人口計算，推估約有469.5萬確診勞工符合請領資格，現才核付174萬件，代表著約有295萬勞工尚未提出申請，可以在五年內提出申請。

此外，若是在20日之前二次確診的勞工，亦可以二次提出申請傷病給付，一樣有五年請求權之保障。勞保局指出，截至目前止，二次確診的核付案已有1.4萬件。

勞保 保險

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