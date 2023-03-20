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邁向疫後復甦 國發會：持續優化產業投資五大要素

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會委員會今（20）日通過經濟部、國發會及勞動部的「產業投資五大要素優化政策111年度執行總成效」報告，國發會主委龔明鑫表示，在俄烏戰爭及氣候變遷持續影響下，通膨壓力及國際金融情勢趨緊，也連帶牽動台灣整體經濟環境的變化；相關部會審慎因應國際經貿局勢變化，優化五大要素精進策略加速推動成效，促進產業轉型升級，建立強韌產業供應鏈，深化國際合作鏈結，打造更加堅韌的台灣。

國發會指出，土地要素部分，經濟部為提供台商回台投資及企業投資等用地需求，積極協助企業排除產業用地取得障礙，至2022年推動工業區更新立體化發展方案已新增樓地板面積（容積獎勵部分）約11.6萬平方公尺，新增投資額326.06億元；未來將陸續完成與台糖合作的中埔、水上、新市、北高雄及褒忠等五處新產業園區開發與招商，以滿足產業用地需求。

供水要素部分，自2017年迄今累計增加每日197萬噸水源，相當於全台18%用水量；2022年已達成每日增供21.9萬噸穩定供水目標，預計2023年再增加23.35萬噸水量。考量氣候變遷、旱澇頻繁、高科技產業發展用水快速成長，且南部正值缺水嚴峻，經濟部將趕辦多元水源開發及強化西部廊道供水管網，以確保供水穩定及備援能力。

供電要素部分，經濟部截至2022年已完成210.8萬戶智慧電表布建，為達成2025能源轉型政策，將持續推動能源結構轉型，增加低碳天然氣、減少燃煤發電、推展再生能源，同時加速智慧電表布建，發展相關儲能設施，確保供電穩定。

優化人才和勞工要素部分，因應2050淨零排放目標，強化淨零人才培養與優化將攸關台灣經濟永續發展，應同步提升人才的質與量，讓台灣成為全球人才薈萃中心。

另針對後疫情時代產業重啟之際，大環境面臨缺工、缺料、通膨及營建物價上漲等風險，勞動部將偕同相關部會持續關注引進外籍移工情形，並透過「移工留才久用方案」開放外國人在台從事中階技術工作，推動強化本勞技術培訓與聘用、公共工程朝自動化及預鑄化設計等精進措施，期能解決產業中階技術人力短缺問題，提供產業所需人力。

國發會 經濟部

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