快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第15次景氣循環史上第二長「何時是谷底？」 國發會估這個時間點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會委員會議今天通過第15次景氣循環高峰認定，在2016年2月是上一波景氣循環的谷底後，已經在2022年1月達到景氣循環高峰，目前進入景氣循環的收縮期。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
國發會委員會議今天通過第15次景氣循環高峰認定，在2016年2月是上一波景氣循環的谷底後，已經在2022年1月達到景氣循環高峰，目前進入景氣循環的收縮期。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

國發會公布的景氣燈號已經從去年11月開始到今年1月，連續三個月亮出代表低迷的藍燈，國發會委員會議今天通過第15次景氣循環高峰認定，認定2022年1月達到景氣循環高峰，第15次景氣循環高峰擴張期高達71個月，史上第二長，僅次於1956年的96個月。國發會表示，若以收縮期平均15個月推算，景氣循環谷底可能是今年4月。

至於何時是第15次景氣循環谷底？國發會副主委高仙桂表示，目前進入第15次景氣循環收縮期，若以過去景氣循環收縮期平均15個月，加上近期各項指標推算，可能是今年四月落底，但是每次循環樣態及長度都不一樣，今年情況非常詭譎多變，但目前有幾個指標可以看到谷底可能出現在今年4月。

高仙桂表示，第一個指標是，雖然目前景氣仍往下走，但景氣對策信號的領先指標已經連續三個月回升；第二個是台經院營業氣候測驗點，廠商調查連續四個月回升；第三個是中經院製造業採購經理人（PMI）對未來六個月展望，連續四個月回升，印證主計總處預測今年第一季經濟成長率是負成長，第二季會轉正，以此訊號及指標，景氣有可能第二季落底，但目前情況仍太詭譎多變。

台經院發布1月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由去年12月的9.79，減少0.15至2023年1月的9.64，亮出第三顆代表景氣衰退的藍燈，為2020年2月以來新低。 圖／台經院提供
台經院發布1月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由去年12月的9.79，減少0.15至2023年1月的9.64，亮出第三顆代表景氣衰退的藍燈，為2020年2月以來新低。 圖／台經院提供

景氣燈號 國發會

延伸閱讀

活化南投中興新村 許淑華向國發會爭取管理權

股市情緒與風險偏好下降 3月國民經濟信心調查結果

雙語國家獨厚英語？國發會：營造多語台灣

國發會說明雙語政策 未修改108課綱、地方政府高度支持

相關新聞

第15次景氣循環史上第二長「何時是谷底？」 國發會估這個時間點

國發會公布的景氣燈號已經從去年11月開始到今年1月，連續三個月亮出代表低迷的藍燈，國發會委員會議今天通過第15次景氣循環...

電價調漲租屋族心慌、物價恐升 王美花：漲幅相對不高

電價4月起即將大幅調漲，其中分租套房超出700和1000度的用電量電價恐漲3到10％，租屋族可能再多被剝一層皮，人心惶惶...

鴻海、頂新慘燒2,300億元 為何電信業讓台灣十大集團都玩不下去？

台灣電信產業發展20多年，一開始大家覺得商機無限，同時有10家電信業者進場。但2014年後，多家業者退出市場，進場不容易、出場更痛苦，付出代價超過2,300多億元，國內大咖集團包括鴻海、頂新都撐不住。業界人士指出，電信業其實要追上國際技術，要本事也要資本，不論政府多期待「鯰魚」帶來市場競爭，還不斷幻想國際業者來台灣，但事實就是台灣只有三家電信業者的空間。

年減近兩成 2月外銷訂單連6黑

經濟部統計處統計，今年2月外銷訂單年減18.3%，連續6個月負成長，累積1、2月外銷訂單則年減18.8％。統計處預估，由...

連六黑！2月外銷訂單421.2億美元 年減18.3%

經濟部統計處今（20）日公布2月外銷訂單表現，訂單金額為421.2億美元，年減18.3%，陷入「連六黑」。

蔡總統：政府會繼續支持中小企業 當產業的後盾

蔡英文總統今天接見第16屆「國家卓越成就獎」、第7屆「國家傑出執行長獎」、第1屆「國家非營利組織總經理獎」暨第40屆「國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦