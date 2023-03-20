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第15次景氣循環史上第二長「何時是谷底？」 國發會估這個時間點
國發會公布的景氣燈號已經從去年11月開始到今年1月，連續三個月亮出代表低迷的藍燈，國發會委員會議今天通過第15次景氣循環高峰認定，認定2022年1月達到景氣循環高峰，第15次景氣循環高峰擴張期高達71個月，史上第二長，僅次於1956年的96個月。國發會表示，若以收縮期平均15個月推算，景氣循環谷底可能是今年4月。
至於何時是第15次景氣循環谷底？國發會副主委高仙桂表示，目前進入第15次景氣循環收縮期，若以過去景氣循環收縮期平均15個月，加上近期各項指標推算，可能是今年四月落底，但是每次循環樣態及長度都不一樣，今年情況非常詭譎多變，但目前有幾個指標可以看到谷底可能出現在今年4月。
高仙桂表示，第一個指標是，雖然目前景氣仍往下走，但景氣對策信號的領先指標已經連續三個月回升；第二個是台經院營業氣候測驗點，廠商調查連續四個月回升；第三個是中經院製造業採購經理人（PMI）對未來六個月展望，連續四個月回升，印證主計總處預測今年第一季經濟成長率是負成長，第二季會轉正，以此訊號及指標，景氣有可能第二季落底，但目前情況仍太詭譎多變。
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