景氣進入收縮期！第15次景氣循環高峰在2022年1月

國發會今（20）日於委員會議通過認定，台灣第15次景氣循環高峰為2022年1月，擴張期長達71個月。若以過去收縮期平均15個月計算，國發會副主委高仙桂指出，景氣落底有可能是在今年4月，只是目前全球經濟情勢詭譎多變，且變數太多，包括：Fed升息對國際金融機構流動性造成的衝擊、大陸解封後經濟復甦的進度，以及地緣政治、俄烏戰爭、美中對峙等。

高仙桂表示，71個月的擴張期屬台灣歷次景氣循環的第二長，也比平均的40個月還要長，至於擴張期最長則是發生在第2次景氣循環，當時景氣循環谷底認定為 1956年9月、高峰為1964年9月、另一谷底為1966年1月，擴張期長達96個月。

一個景氣循環週期包含一個擴張期（expansion），指的是介於景氣谷底（trough）至景氣高峰（peak）的期間，以及一個收縮期（contraction），即介於景氣高峰至景氣谷底的期間。實務上，擴張期及收縮期個別應持續至少五個月，全循環至少需15個月。

高仙桂指出，2016年3月起，台灣進入第15次景氣循環擴張期，其間台灣經濟雖經歷英國脫歐、美中貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊，惟受惠全球供應鏈移轉、台商回台、疫情帶動數位轉型需求，經濟仍保持正成長。

2021年隨全球經濟復甦，加上科技應用需求殷切，我國出口動能強勁，經濟成長率達6.53%。但，2022年2月俄烏戰爭爆發、各國因應通膨大幅升息，加上大陸實施清零政策、美中科技爭端再起等，全球終端需求趨緩，我國經濟動能逐漸轉弱，至2022年第4季經濟成長率轉為負成長，由於2022年第1季經濟成長率為全年最高，顯示景氣高峰落在2022年第1季。

此外，國發會景氣燈號顯示，2017~2020年11月間，景氣對策信號分數最高僅為綠燈，且2021年出現多顆紅燈，2022年2月起景氣對策信號分數呈現下滑，11月起持續呈現藍燈，因此顯示2022年1月為高峰時點。