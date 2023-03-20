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4月工業用電恐再漲 南亞科華邦電表態支持但盼緩漲

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

受國際因素影響4月工業用電恐再漲，漲幅恐超過一成，身為用電大戶的DRAM產業在景氣循環當中又面臨電價考驗，對此，南亞科（2408）、華邦電（2344）總座今（20）日分別表態支持因國際能源因素與台電虧損不得不上調但也盼緩漲，兩家公司也分別提到將運用自身綠色製造、產能調整應對景氣。

南亞科總經理李培瑛今日出席2023年科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮提到，獲獎是肯定與激勵台灣DRAM產業，公司會持續培育智財英雄與堅持綠色製造。

就電力議題，李培瑛回應說，「電價上漲是支持，畢竟國際能源等因素造成台電虧損，但也漲幅希望不要漲太多，支持上漲但希望不要漲太多、刀子下去要割小力一點。」

另外回應電價議題，華邦電總經理陳沛銘說，電價上漲是確實會受影響，但也只能面對，能源是會越來越貴，不過電價占公司本身生產成本3-5%影響相對輕微，能源議題各公司都在投入綠色能源使用，但如太陽能等本身特性使發展占比仍有限僅約個位數，也需要能源政策進一步思考長期產業發展需求。

陳沛銘也補充說，目前尚不清楚實際電價漲幅細節，若產業在庫存調整與減產之際或許用電量反而會下降、電費也自然會往下，後續尚待進一步了解漲幅與措施。

電價 南亞科

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