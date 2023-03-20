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國發會認定第15次景氣循環高峰為2022年1月 進入景氣收縮期

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會委員會議今天通過第15次景氣循環高峰認定，在2016年2月是上一波景氣循環的谷底後，已經在2022年1月達到景氣循環高峰，目前進入景氣循環的收縮期。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
國發會委員會議今天通過第15次景氣循環高峰認定，在2016年2月是上一波景氣循環的谷底後，已經在2022年1月達到景氣循環高峰，目前進入景氣循環的收縮期。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

國發會公布的景氣燈號已經從去年11月開始到今年1月，連續三個月亮出代表低迷的藍燈，國發會委員會議今天通過第15次景氣循環高峰認定，在2016年2月是上一波景氣循環的谷底後，已經在2022年1月達到景氣循環高峰，第15景氣循環高峰擴張期高達71個月，目前進入景氣循環的收縮期。

國發會表示，國發會自認定2016年2月為第14次景氣循環谷底以來，已就第15次景氣循環高峰進行多次內部研究，惟2020年初新冠疫情爆發，各國經濟呈現衰退，我國景氣仍持續向上，直到2022年全球經濟明顯走緩，加以國內許多重要經濟指標已出現轉弱，因此再次評估第15次景氣循環高峰時點。

國發會表示，臺灣已經出現15次明顯的景氣循環，第14次景氣循環高峰國家發展委員會認定在2014年10月，谷底認定為2016年2月，整個第14次景氣循環共歷時49個月。第15次景氣循環從2016年2月谷底往上進入景氣循環擴張階段，直到2022年1月達到高峰。

台經院1月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由去年12月的9.79，減少0.15至2023年1月的9.64，亮出第三顆代表景氣衰退的藍燈，為2020年2月以來新低。 圖／台經院提供
台經院1月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由去年12月的9.79，減少0.15至2023年1月的9.64，亮出第三顆代表景氣衰退的藍燈，為2020年2月以來新低。 圖／台經院提供

景氣燈號 國發會

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