普發6千元，花旗再加碼！好友揪團享好康，登錄刷花旗衝最高享5%回饋

政府因去年財政餘裕，「全民共享普發現金」每人6千元自3/22開放登記。花旗信用卡也普發好康優惠，揪團登錄衝回饋！讓卡友在萬物齊漲的年代，揪團朋友越多、回饋率越高，最高享5%！刷越多，回饋越多，回饋高達1,500元！不限通路、不限卡別，都能獲得最高回饋精省荷包。

花旗信用卡推出揪團衝回饋活動，卡友最高可享5%回饋。 圖／李清宇攝影

6千元怎麼花？獨樂樂、眾樂樂都有好康

【刷花旗 衝回饋】活動的登錄期間為4/1至5/15，趁現在開始號召朋友一同登錄，就有機會享高回饋！本活動分為單人及揪團登錄，可以自行創立登錄代碼邀請朋友登錄！單人登錄享最高1.5%回饋，每人最高享150元回饋，登錄限額2萬名；揪團登錄2-99人可享2.5%回饋、揪團100人(含)以上可享5%回饋，每正卡人最高享1,500元回饋，登錄限額6萬名；以上皆為正、附卡合併計算，並統一回饋予正卡持卡人，每正卡人限回饋乙次。且登錄名額有限制，走過、路過、不要錯過！重複登錄者，一律依系統接收到的最新紀錄為主。這麼殺的活動，一定要手刀登錄搶名額！

活動參加門檻低，不限卡別、不限通路，通通都可以累積。 圖／李清宇攝影

活動門檻超低，滿＂萬＂元即享回饋，好友人數決定你的回饋率！

對抗通膨高物價，團結就是力量！登錄完活動後，不論獨自登錄或是都能輕鬆拿回饋。活動的累積消費期間為4/1至5/15，活動參加門檻”超級低”，只要累積消費滿＂萬＂就可以享回饋！全通路、全卡別均適用，不論是國內外消費、單筆一次付清還是分期消費，通通都可以累積！舉個例子，以揪團100人來說，凡在這個團裡的成員，只在活動期間個人累積消費達1萬元，就可享5%、即500元回饋。消費滿1萬元享500元、滿2萬元享1,000元、滿3萬元就可拿到最高回饋1,500元。花旗信用卡讓卡友在每個不同生活面向消費都可享受超值優惠。

就趁現在開始號招朋友一同登錄，就越有機會享高回饋；每正卡人最高可享1,500元回饋。 圖／李清宇攝影

秀出你的花旗卡，我刷花旗我驕傲

花旗寵粉無極限！本次活動回饋「多選一即享券」，涵蓋12大品牌：統一超商、家樂福、遠東SOGO百貨、遠東百貨、屈臣氏、王品集團、遠東巨城購物中心、大潤發、統一時代百貨台北店、台北101、漢神、特力集團，包辦日常採買、生活娛樂大小事，就是要把卡友寵到天邊。

現在就來揪團登錄活動，超狂回饋等你來拿！活動官網連結>> www.citibank.com.tw/k25