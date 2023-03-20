新竹以南水情告急 鄭文燦：已提前預警、部署

針對新竹以南水情燈號由藍轉綠，行政院副院長鄭文燦今（20）日表示，燈號的轉換主要是提早預警、提早部署，目前的旱災情況不亞於兩年的百年大旱，中央也已經成立旱災應變中心，從調度、備援、節水及擴大水資源等方式來度過這一次的旱災。

鄭文燦指出，新竹以南的水情燈號由藍轉綠，主要是提早預警、提早部署，目前南部的水情吃緊，因此中央也早就成立旱災應變中心，從調度、備援、節水及擴大水資源的來源，利用各種方式希望能夠度過這一次的這個旱災。

鄭文燦也說，這一次的旱災的嚴重性，不亞於兩年前的百年大旱，目前以曾文水庫、南化水庫的水位都是下降到一個低點，所以我們必須要確保南部的用水安全，目前已經從各種方案來增加供水，現在台中跟新竹也有水位下降的問題，因此經濟部決定提早部署，讓水情燈號轉為綠燈，主要是希望能夠降低水耗。