央行副總裁嚴宗大：本周四將上修今年通膨預估值
中央銀行副總裁嚴宗大今（20）日指出，根據聯準會先前說法，美國今年還有1至2次的升息機會，聯準會本次做利率決策時也會考慮到金融穩定的問題，但利率不會達到8%。至於台灣會不會跟進升息，嚴宗大表示，「目前是緘默期無法回應，但周四將上調今年通膨預估值。」
嚴宗大今天赴立法院財委會報告，立委曾銘宗詢問，主計總處預估今年通膨率為2.16%，4月台電將調漲電價11％，是否會助長通膨火焰，對此，嚴宗大回應，央行在本周四理監事會議上會公布今年通膨率的最新預估值，去年12月央行估計為1.88%，受到電價調整等因素影響，本周四將會上修今年通膨預估。
曾銘宗追問，今年通膨率是否會高於2.5%，主計總處預估，即時把電價調整因素納入，今年通膨率也不會高於2.5%，央行則有不同的思考。
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