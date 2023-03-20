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蔡總統：繼續當產業的後盾 把握疫後復甦機會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統蔡英文（圖）20日在總統府接見第16屆國家卓越成就獎、第7屆國家傑出執行長獎、第1屆國家非營利組織總經理獎暨第40屆國家傑出經理獎得獎人；並致詞表示，政府當產業的後盾，也要請大家跟政府一起努力，把握疫後復甦機會。 中央社
總統蔡英文（圖）20日在總統府接見第16屆國家卓越成就獎、第7屆國家傑出執行長獎、第1屆國家非營利組織總經理獎暨第40屆國家傑出經理獎得獎人；並致詞表示，政府當產業的後盾，也要請大家跟政府一起努力，把握疫後復甦機會。 中央社

蔡總統今（20）日表示，由於受疫情影響，很多產業及中小企業都需要協助，政府規劃透過「疫後特別預算」，提供貸款及利息補貼，協助度過難關、儘快恢復元氣、營業，同時也會持續協助產業轉型升級。

蔡總統今日上午接見第16屆「國家卓越成就獎」、第7屆「國家傑出執行長獎」、第1屆「國家非營利組織總經理獎」暨第40屆「國家傑出經理獎」得獎人。會中致詞時指出，今天的訪賓都是產業界的菁英領袖，她除了恭喜大家獲獎，也要感謝企業經理協進會對台灣產業發展的付出。

蔡總統指出，今年是中華民國企業經理協進會成立60周年，過去一甲子以來，每位夥伴積極協助企業及經理人追求卓越、不斷創新，也讓臺灣產業更有競爭力。

蔡總統提到，這幾年來，政府和企業一起努力，克服疫情的挑戰。現在，全球疫情趨緩，政府也逐步放寬防疫措施，希望商業活動盡快復甦，讓臺灣經濟持續穩健成長。由於受疫情影響，很多產業及中小企業都需要協助，政府規劃透過「疫後特別預算」，提供貸款及利息補貼，協助度過難關、儘快恢復元氣、營業，同時也會持續協助產業轉型升級。

蔡總統說，過去這幾個禮拜，她陸續參訪臺北、彰化和基隆的產業，與廠商朋友座談，看看接下來政府可以如何進一步協助產業、為產業做得更多。尤其現在世界各國都努力邁向「淨零轉型」，我們也加緊腳步，持續推進國內轉型的進程，讓產業更符合國際供應鏈要求，提升整體的競爭力。

蔡總統指出，去年，政府公布轉型的路徑圖，也在今年1月完成《氣候變遷因應法》的立法，將採分階段徵收碳費，也把公正轉型的概念入法，規劃以「先大後小」、「以大帶小」的模式，盡可能降低對中小企業的衝擊，也讓減碳成為國內產業升級和經濟發展的新動能。現在，國際經濟情勢的變化速度很快，臺灣要面對的挑戰也很多。未來，政府會繼續支持中小企業，繼續當產業的後盾，也要請大家跟政府一起努力，一起把握疫後復甦的機會。

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