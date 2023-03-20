矽谷銀、瑞信金融危機 阮清華：應不像金融海嘯時嚴重

美國矽谷銀行、瑞信倒閉危機引起全球金融市場恐慌，財政部次長、國安基金操盤手阮清華今（20）日表示，瑞士央行已介入，美國三家銀行倒閉後，美國政府也發表聲明救援，他認為此次風暴應不會像2008年金融海嘯那麼嚴重，後續仍會密切關注。他補充，國安基金目前仍是正數，例會也會照常召開。

阮清華今日召開「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，會後被問到台股及國安基金問題，他表示，國安基金還是會密切關注國內外政經情勢。

有媒體詢問對瑞信財務風暴看法？阮清華說，目前瑞士央行已介入，且美國三家中小型銀行倒閉，美國政府都發出手援救，他認為波及不會像2008年金融風暴那麼嚴重，且國內行庫對這美國幾家銀行曝險相當低。

至於國安基金例會何時召開？阮清華說，適逢立法院會期，且剛好碰上要普發現金，原則上例會還是會在4月15日前召開。有沒有可能開臨時例會？對此，他表示，時程上已經相當接近，目前不會開臨時例會。

媒體問國安基金目前是否為賺錢？阮清華說，目前是正數，但國安基金重點不在獲利，而是維持股市穩定，仍會密切注意股市動態。