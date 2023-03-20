瑞信風暴引市場恐慌 阮清華：應不會比2008年嚴重

瑞信財務風暴震撼全球金融市場，財政部政務次長、國安基金操盤手阮清華今（20）日表示，瑞士央行已介入，美國三家銀行倒閉後，FED、美國財政部也都發表聯合聲明，他認為此次風暴不會像2008年金融海嘯那麼嚴重，不過後續仍要密切關注。

阮清華今日召開「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，會後被問到台股相關問題，他表示，國安基金會密切關注國內外政經情勢。

媒體詢問對瑞信財務風暴看法？阮清華說，目前瑞士央行已介入，美國三家倒閉銀行，FED、美國財政部都發表聲明，他認為不會像2008年金融風暴那麼嚴重，國內行庫對這美國幾家曝險幾乎是0或相當低，後續密切關注。

至於國安基金例會何時召開？阮清華說，適逢立法院會期，長官都很忙，時間還在安排，但4月15日前一定會召開。

媒體詢問國安基金目前是否為賺錢？阮清華說，目前是正數，但國安基金重點不在獲利，而是維持股市穩定，目前指數仍在萬五左右，會密切關注。