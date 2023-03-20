缺蛋是產業鏈根本問題！ 他籲財團跟政府要介入：不是給你5千小孩趕快生一生

【撰文・熱流資訊站】

最近真的有感受到買不到蛋，去大賣場搶到一箱30顆，儼然成為英雄；都不敢看標價，30顆280，一顆已經堂堂逼近10元（原文日期寫於3月7號）。

看新聞支離破碎的報導，總搞不清楚到底為什缺蛋，決定自己好好研究研究。

蛋蛋產業鏈

畜牧業現在也都專業分工化，所以首先我們得把產業鏈給拉出來看看我們的最終產品，蛋，在這年頭到底是怎麼來的：

按業界分類，0~6週叫做小雞(種雞)，7~12週叫做中雞，雞農從國外買進小雞（主要是美國海蘭和義大利來亨雞），養大之後再賣給蛋農去產蛋。

缺蛋導火線 禽流感

根據農委會提供的數據，雞隻數量驟降是發生了什麼事？

起因是自2022年12月起國內爆發H5Nx禽流感，每月撲殺超過20萬隻，光今年1.2月撲殺量（54.9萬）就接近去年全年總和（56.4萬）。

另外一個部分是飆高的換羽隻數，一般來說，換羽是老母雞產蛋率下降用來回春休息用的手段，前面沒提到的是，雞也是生物，有壽命的，17週開始可以產蛋後大概到66週會需要淘汰或是換羽回春一下，回春後的雞可以再多下約32週。但是，台灣蛋農分散，而且都小規模飼育，總不會大家都一起進口一起老吧？

這下還是跟禽流感有關，蛋農為了不要被撲殺（殺不只殺你家的雞，還殺你街坊鄰居的雞），除了隱匿之外，另一招就是讓雞進入換羽保存體力對抗感冒。好了之後又是一尾活雞，豈不甚好。於是和一起爆發的禽流感一起，換羽隻數一起拉高。

於此同時禽流感影響的不只是蛋雞，也一併影響了入中雞數持續走弱。

但這肯定讓人有另一個疑問，阿禽流感不是年年有，那怎麼以前不缺蛋？

資料來源：農委會禽流感資訊專區

如果我們攤開數據，今年還真的特別嚴重。禽流感高峰大約在每年的12~2月，冬天過完就會好很多，然後今年三個月就撲殺了超過80萬隻雞（以往頂多一個月殺超過20萬隻，這次是連3個月），加上換羽的和隱匿的，產蛋隻數比起平常少了1成（約300萬隻），足夠導致供銷出現缺口。

何時能緩解？

要讓蛋雞回復到一般水平，也就是填補少掉的300萬隻雞，首先，得要虧損避免擴大，也就是三月撲殺量+換羽要小於入中雞隻數，不然還是繼續失血中。所以說，三月中旬頂多也就是沒有更糟。

再來根據新聞時間序，以及農委會說法，蛋量安全線大概在每日2400萬顆，對應現行產蛋率差不多是在3400萬隻雞的水平，以現在的入中速度，明年都填不滿。

那如果按照農委會蛋雞年輕化計畫，種雞長大要4個月，屆時產蛋率可以有5%的提升但是雞隻總數頂多填到3200萬，3200x 75%，不多不少剛好2400萬顆。所以說最樂觀，大概也要6月才能再看到往日榮光。但這也只是勉強達標，整個系統還是瀕臨崩潰邊緣，明年禽流感再來一次，就再缺蛋一次，年後缺蛋常態化。

冰凍三尺非一日之寒

產蛋率和雞隻數是蛋業的兩隻腳，台灣產蛋率一直以來都低，瘸了一隻腿走了10幾年，這次禽流感把另一腿也打瘸了。產業更新這類議題，大概各種專家學者都提到爛了，但要集中化的大型科學養殖場，就得要有財團進來玩，小農抗風險能力低，相當於政府每個月補助5000塊就要你趕快去生孩子一樣。

這次比較值得注意的另一個問題是，無獨有偶的，傳統的防疫政策在人和雞隻身上都出現了效果不佳的狀況，導致撲殺量大效果卻有限。一旦被發現就要被誅連九族，而隱匿又造成控制效果不彰，導致惡性循環，也許同是禽流感過來人的泰國值得我們借鏡。

作者：熱流資訊站

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2023缺蛋危機