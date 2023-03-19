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你領了沒？新冠勞保傷病給付將退場 確診平均少領2700元
輕症免隔離「0+n」明（20）日上路，新冠輕症勞保傷病給付將退場，只有收治在醫院的確診者才具請領資格。但勞工若在20日之前確診居家照護，仍可在五年內領取傷病給付，權益不受影響。
勞保局表示，往年一年勞保傷病給付申請件數約20多萬件，自2020年1月1日至今年3月15日止，勞工因新冠確診申請普通傷病給付案件逾202萬件，勞保局核付件數逾174萬件，核付金額47億元，平均每件核付金額2,698元。
其中，勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。勞保局核付174萬件新冠傷病給付中，同一被保險人因不同確診日期提出申請且核付者，共計1.4萬件。
儘管輕症傷病給付將退場，但申請高峰尚未到來，根據疫情指揮中心統計，目前國內累計新冠確診人數破1,020.6萬人，以勞保涵蓋46%人口計算，目前僅核付174萬件，推估約有469.5萬確診勞工符合請領資格，都可以在五年內提出申請，由此推估勞保基金總計將失血逾126.7億元。
勞保傷病給付請領，原規定是以事故前六個月平均投保薪資的五成計算，彌補因生病住院不能工作造成的薪資短少，並從住院第四天起算，給付到出院為止。也就是說，不論什麼原因或疾病，「住院」是傷病給付的前提。
去（2022）年5月國內爆發新一波Omicron疫情，勞動部放寬解釋，勞工確診居家照護期間，自不能工作之第四日起，亦可以請領。今起輕症免隔離「0+n」實施，勞保傷病給付配合修正退場。
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