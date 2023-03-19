電價漲 藍委：錯誤能源政策，通膨、物價恐多面夾殺

平均電價調漲11%，經濟部強調是產業用電調漲較多，民生用電多數不漲。國民黨立委李貴敏今天說，錯誤的能源政策導致台電嚴重虧損到非漲不可，還想用朝三暮四的把戲混淆視聽，只怕到時通膨、物價多面夾殺，最後還是消費者受傷。

李貴敏指出，今年總預算早已編列1500億元彌補台電虧損，連理應還稅於民近5000億元超徵稅收，都還割出500億元給台電。綠色政權一而再再而三大筆拿人民辛苦的納稅錢補貼外行人制定的錯誤政策；就算民生電費不漲，台電、中油等的虧損無底洞，不還是從百姓身上擠壓嗎？

李貴敏說，民進黨施政很少考量政策各環節的關聯性，掩飾問題的方式也是頭痛醫頭、腳痛醫腳，或用鋸箭法掩人耳目。電價調漲，就算只漲產業用電、工業用電，隨著製造業生產成本增加，商家終究會將成本全數轉嫁出去。因此，電價調漲勢必加劇物價上揚的幅度。

李貴敏說，產業電價去年已調高15％，這次調幅更高達17％，工商大戶將經營成本轉嫁中下游商品的壓力可以想像。如果電力供應充足也就算了，缺電是明擺的事，政府供電穩定的保證根本是空口說白話，企業面臨多重衝擊，心中的無奈可想而知。

李貴敏說，更別提這波電價調整前，主計總處曾預測全年CPI為2.16％，還不顧國際局勢、輕描淡寫說CPI會從年初的高點逐步走緩。這下受到電價與外溢效應影響，甚至有學者已憂心全年CPI恐破3％，只怕通膨會越拉越高。

李貴敏說，目前已有出口大幅衰退的趨勢，國際間也擔心未來的經濟下行風險可能超過金融海嘯時期。一連串的生產成本增加，經濟疲弱、通膨升溫，也可能導致停滯性通膨風險，而不容小覷。