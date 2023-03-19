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明天汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
明凌晨國內汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元。圖／中油提供
明凌晨國內汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元。圖／中油提供

台灣中油公司今宣布，自明（20）日凌晨零時起汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.6元。另外，因本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.2元及0.3元。

台灣中油表示，本週受OPEC預估 Q2油市供給小幅過剩因素影響，導致本週油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌5.86美元，新臺幣兌美元匯率升值0.114元，國內油價依公式計算跌幅為5.94%。

中油進一步表示，按浮動油價機制調整原則，計算後汽油原應每公升調降0.1元、柴油應調價格仍高於本週參考零售價格每公升應調漲0.8元。

另本週部分亞幣升幅較新臺幣高，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.1元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.2元及0.3元，國內汽油實際價格每公升調降0.3元、柴油調漲0.5元。吸收金額如附表。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.2元及0.3元均由台灣中油吸收，累計112年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。

油價

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台中港碼頭柴油洩漏汙染港面 安置攔油索急搶救

一次漲回來！ 明日起國內汽油調漲0.3元、柴油不調整

一點一點降！明日起國內汽、柴油各調降0.1元及0.2元

油價再次小降！明日起國內汽、柴油各調降0.1元

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