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民生用電不漲是政府話術？ 黃揚明曝1未來慘況：台灣的困境

聯合新聞網／ 綜合報導
4月起電費將大幅調漲。 示意圖／聯合報系資料照片
4月起電費將大幅調漲。 示意圖／聯合報系資料照片

經濟部日前拍板，4月起電費將大幅調漲，平均漲幅高達11%。對此，媒體人黃揚明表示，上游的電價開始提高，下游出去的所有原物料和商品都會調整價格，導致整波的物價上漲，「未來有可能是每年要漲一次，這才是我們的困境，因為我們的燃氣和燃煤都是仰賴國際進口」。

黃揚明昨（18）日在節目《新聞大白話》中提到，「『93％的民生用戶不用擔心，電費不會漲』這個是話術，絕對是政府在騙你」。黃揚明指出雖然平均用電是1年每個月平均700度以下的不會調漲，但是夏季就可能使用多一點，那夏季那個月就要調，而且夏季用電還比較貴。

黃揚明透露很多租屋族都以為電費調漲和自己沒有關係，但尤其在台北有很多分租套房，像是一間房子隔成4到5戶去出租，這種1戶用200度電，4戶加起來800度，超過700度就會漲。黃揚明坦言這些房東就會說，「不好意思，我電費要調漲了，本來1度5塊錢，我要調10％，變5.5塊」，而且這種狀況會愈來愈常發生。

黃揚明接著提到工業用電大戶和商家，用電1500度以上的，說會調漲5到17％，「如果我的電價成本上漲，成本總不可能自己吸收吧？吸收短暫幾個月之後，算一算成本不夠，我的商品和原物料價格就要提高了」。黃揚明解釋這叫「上游」，上游的電價開始提高，下游出去的所有原物料和商品都會調整價格，導致整波的物價上漲。

最後，黃揚明表示核能是發電成本最低的方式，但2025年即將迎來非核家園，「請問賴清德有沒有辦法像蔡英文2012年那樣保證，10年內電價不會大漲？未來有可能是每年要漲一次，這才是我們的困境，因為我們的燃氣和燃煤都是仰賴國際進口，我們的價格，不是操之在我」。

黃揚明 電價 賴清德 蔡英文

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