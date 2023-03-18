疫後解封國境重開 二成三新鮮人有意出國發展

隨著疫情趨緩國境解封，有意出國就業或進修的畢業生比例也明顯回升。根據1111人力銀行今（18）日發布的最新調查顯示，二成三新鮮人有意出國發展，已經回到疫情前的水準，對比疫情期間有意出國發展的新鮮人占比只剩下個位數字，差距高達六倍。

進一步詢問新鮮人計畫出國做什麼？結果發現拿學位42.8%比例最高，其次是打工度假31.4%、找正職工作14.2%。

1111人力銀行媒體總監陳尹柔分析，長達三年的疫情，讓新鮮人被迫改變計畫，企業外派的機會也大幅減少，而這一切在國境解封後逐步回歸常態，也激起新鮮人出國再進修的渴望。因為人才本來就具有全球流動性，出國學習新的知識、技能除了能提高自身的能力，增加就業競爭力，擁有國際經驗也能大幅提高未來在職務及薪酬上的競爭力。

此外，1111人力銀行調查也發現，為了提升求職優勢，近六成的大學生選擇以企業實習提前接軌職場，主要原因為增加實務經驗64.2%、提前熟悉職場環境59.5%、了解企業文化42.8%，以及累積人脈35.7%。

陳尹柔表示，企業實習可以為準備進入職場的新鮮人打下堅實的基礎，除了可以讓學生接觸到職場的工作環境和工作流程，將所學的理論運用在實務上，更能透過實習建立人際網絡，為職涯加分。

陳尹柔還提到，除了企業實習，建議同學可以多管齊下，就學期間可以透過參與企業舉辦的競賽來展現專業能力與技能，不但可以激發學生在特定領域的潛力，還能廣泛運用創意思維、解決問題能力，以及團隊合作能力，而這些軟實力都將成為未來投入職場的優勢。