首例碳中和交接典禮！磐石會長由富旺董事長林正雄接棒

由中部上市櫃企業組成的磐石會，今(18)日舉行第26屆會長交接典禮，在總統府秘書長林佳龍監交下，百和興業（8404）董事長鄭國烟，正式交棒給富旺國際董事長林正雄，副會長則由聚隆纖維董事長周文東接任。

鄭國烟並宣布，從活動宣傳物、場地管理到交通運輸，計算所產生的總碳排放量約58噸，已向聯合國氣候變化框架會(UNFCCC)購買足量碳權，用來注銷中和實現淨零，成為全台首例碳中和典禮。

副總統賴清德將代表民進黨參選明年總統大選，他受邀致詞時表示，如果未來有機會，他會讓台灣更智慧成功地數位轉型、綠色轉型，也能更加具有韌性，妥善因應未來的各項挑戰。

賴清德說，中國大陸如果出兵攻打台灣，不但台灣受到直接傷害，中國大陸也辜負了幾十年來台商對大陸經濟發展的貢獻，並造成世界重大災難，這個災難包括中國大陸本身都要承受，大陸也難以承受的起。

今天的交接典禮冠蓋雲集，除了副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍之外，還包括行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，以及政、商、社福、學界等逾500人出席觀禮。

另外，今天到場的國內上市櫃公司協會或聯誼會代表，還包括台灣上市櫃公司協會、中菁會、義雲會、億載會及港都會等。

磐石會擁有中台灣經濟引擎的美譽，現有100家會員企業，包括寶成、巨大、順德、環隆、聯嘉、成霖、立隆、宏全、喬山、廣隆、順天、希華、車王電、彰源、美律、金可、怡利、百容、百和、偉詮、錩泰、勤美、高僑、聖暉、上銀、帝寶、豐興、新天地等，總市值逾2兆元。

新任會長林正雄對於推動公共事務不遺餘力，擁有豐沛人脈及社會資源，同時擔任中華民國不動產聯盟總會長、台中市不動產開發公會理事長等。

林正雄指出，放眼磐石會未來，有鑑於目前會員平均年齡為68歲，唯有新血加入，才有助推動更具競爭力的會務，因此本屆以「磐石納百川、世代齊發光」為主軸。

林正雄宣布，磐石會在他任內，預計會員人數將由110人擴增至為150人，並且納入新世代參與事務，藉由二代間相互交流，激盪出宏觀格局與接班能力養成，在傳承與創新下，著眼決策的脈絡。

其次，他也希望打破競業加入條款，將和諧納為磐石會核心價值，團結才有兄弟般的溫暖。林正雄並表示，未來期望能與全國各縣市上市櫃公司協會串聯，推動全國聯合會的誕生。

林正雄強調，身為領導世界趨勢重要供應鏈成員的推動者，更應齊心合作積極貢獻社會，關注世界趨勢，在環境永續挑戰中尋得機會，並藉由影響力改變不合時宜的法令，提升國家整體經濟增長。

林正雄指出，近幾年最夯的國際潮流趨勢，就是ESG、永續、減碳，甚至興起綠色投資浪潮。目前政府尚未明定ESG規範，但磐石菁英們早在七、八年前倡議階段即已開始落實應用，善盡社會企業責任。

磐石會去年更與東海大學、證券暨期貨市場發展基金會簽署三方合作備忘錄，聯手打造中部產業ESG旗艦計畫。身兼第16屆台中市不動產開發公會理事長的林正雄，更以法制編列ESG委員會。

「團結能擴大力量！」林正雄透過社團在最短時間內凝聚號召，去年連續舉辦兩場大型高峰論壇，這也是台中首辦，讓更多企業對ESG有專業素養認知，進而朝向2025年ESG建築元年邁進，並期許未來能全面實踐綠能智慧建築。

第27屆聯合國氣候峰會已針對企業漂綠行為制定規範，RE100氣候行動倡議至今已展現顯著影響力，金管會近年更推動「綠色金融行動方案3.0」積極發揮以金融能量引導企業淨零轉型。

對此，林正雄再次呼籲政府，應明確立法規範淨零承諾，產官學齊心研擬實踐方針，藉由獎勵制度讓建築業遵循落實，才不會造成產業牛步化。