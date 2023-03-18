陳建仁回應電價調漲 盼顧民生也顧到產業

行政院長陳建仁和經濟部長王美花今（18）日至台中大甲溪視察水情，被問到電價調漲，工商界籲減稅、節能設備抵減等配套；以及核三明後年除役，三座核電廠退出，要替代核能發電，恐要多花千億，商業團體擔憂未來缺電等問題，陳建仁表示，台電的成本遠高於電價的收入，呼籲全民節約用電，並希望這一次的電價調整，顧民生也顧到產業。

陳健仁表示，從俄烏戰爭以後，國際燃料的價格大幅地上升，所以各國都調高了電價。在台灣為了要顧及到物價的穩定，所以電價的調整上，實際上台電的成本遠高於電價的收入，所以我們在這一次電價調整的過程中，電價審議委員會已做出決定，有93%民生用戶以及學校都沒有調整。也為了要讓產業能夠適應，所以也將去年下半年產業用電量少於10%的產業，減半調漲，所以電價的調整，是顧民生而且也顧產業。

另外，陳建仁表示最重要的還是，希望全民大家節約用電，但也期盼這一次的電價調整，讓大家都能夠適應，而這段期間也聽取許多寶貴建議，未來會請經濟部研議跟評估，由經濟部部長來帶領大家一起努力。

對此，王美花補充，事實上在這樣的一個國際結構之下，國際燃料成本大漲，每個國家，甚至包括有使用很多核電的國家，像法國跟韓國，電力公司也虧損很多，電價漲的也比台灣多。這次台電的調整電價，是在兼顧台電的穩健經營，千萬不能倒，也照顧了民生跟相關物價的平穩，所以做了非常細緻的安排，希望對一般的住宅，你節約用電的話，用電量700度以下，你都不會漲到，那也鼓勵大家多節電。

甚至小店家，我們也在1,500度以下都不漲；1,500到3,000，漲3%，3,000以上漲5%，這個其實也是考慮到大家對物價穩定的關切，所以做一個周全、比較平衡的考量，相關的調整，後續會看產業因應的狀況。

電價調漲，工商界籲減稅、節能設備抵減等配套，對此王美花表示，在減碳的設備部分，不僅是原來的公務預算，因為政府希望大家能夠因應氣候變遷、低碳的環境，所以公務預算裡面，對減碳的設備有一些補助。在疫後特別條例裡面，我們對於這些減碳的設備，中小企業來購買這些減碳設備的時候，也有相關的補助方案，所以鼓勵大家來減碳；第二、也改善製程，整個配套措施，是希望能夠穩健經營電力，也能夠照顧產業。