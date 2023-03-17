三大公會看電價大漲：無奈、遺憾 希望保證供電穩定

經濟部今（17）日召開電價審議委員會，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%，包括三三會、工商協進會二大公會都表示無奈，也只能接受，但要求政府須做出供電穩定的保證；工總對結果更表示後憾，不滿這次只針對用電大戶漲價，且漲幅特別大，無法達到全民節電效果。

工商協進會理事長吳東亮則強調，去年已針對用電大戶電費調漲15%，今年再漲17%，對產業造成極大負擔，短期內不宜再度調漲，避免再度衝擊企業營運與民生，削弱我國整體經濟競爭力，並導致通膨進一步惡化。

工總理事長苗豐強則表示，產業界原本期待能分階段緩漲，以避免對產業經營更惡化，且對通膨造成不利影響。

苗豐強引用勞動部公布最新一期無薪假統計指出，實施家數已來到2392家，人數高達17532人，和上一期相比，不僅家數、人數增加，以上數據均顯示：產業經營環境正急遽惡化。

此時大幅調高電價，對產業帶來莫大衝擊，除物價上漲，也對勞工就業穩定帶來不利影響，對於這次電價未採分階段緩漲方式，產業界深感遺憾。

三三會會長林伯豐則再次呼籲電價應與能源政策一起調整，建議政府應參考國際趨勢，兼顧台灣能源的脆弱性，重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估重建核四，以達到供電穩定及合理電價。

為降低電價漲對工商業衝擊，林伯豐建議，應加大調降𨶹鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少至今年12月底，並檢討調降營業稅、取消油氣類以外之貨物稅，以穩定物價。