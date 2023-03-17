快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三大公會看電價大漲：無奈、遺憾 希望保證供電穩定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
電價審議委員會針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
電價審議委員會針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

經濟部今（17）日召開電價審議委員會，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%，包括三三會、工商協進會二大公會都表示無奈，也只能接受，但要求政府須做出供電穩定的保證；工總對結果更表示後憾，不滿這次只針對用電大戶漲價，且漲幅特別大，無法達到全民節電效果。

工商協進會理事長吳東亮則強調，去年已針對用電大戶電費調漲15%，今年再漲17%，對產業造成極大負擔，短期內不宜再度調漲，避免再度衝擊企業營運與民生，削弱我國整體經濟競爭力，並導致通膨進一步惡化。

工總理事長苗豐強則表示，產業界原本期待能分階段緩漲，以避免對產業經營更惡化，且對通膨造成不利影響。

苗豐強引用勞動部公布最新一期無薪假統計指出，實施家數已來到2392家，人數高達17532人，和上一期相比，不僅家數、人數增加，以上數據均顯示：產業經營環境正急遽惡化。

此時大幅調高電價，對產業帶來莫大衝擊，除物價上漲，也對勞工就業穩定帶來不利影響，對於這次電價未採分階段緩漲方式，產業界深感遺憾。

三三會會長林伯豐則再次呼籲電價應與能源政策一起調整，建議政府應參考國際趨勢，兼顧台灣能源的脆弱性，重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估重建核四，以達到供電穩定及合理電價。

為降低電價漲對工商業衝擊，林伯豐建議，應加大調降𨶹鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少至今年12月底，並檢討調降營業稅、取消油氣類以外之貨物稅，以穩定物價。

電價 貨物稅 通膨

延伸閱讀

不敵燃料成本壓力 歐美日韓電價漲幅最高達7成

用電大戶電價漲17% 紡織、石化業坦言營運有壓

平均電價調漲11% 台電估影響CPI約0.204%

電價漲一成 商總許舒博：服務業勉強可以接受

相關新聞

4月起 電價平均調漲11%

經濟部拍板，四月起電價將大幅調漲，平均每度電單價來到三點一一五四元，漲幅高達百分之十一，漲幅之高歷年罕見，其中住宅、商業...

冷眼集／通膨正嚴峻 急漲電價苦人民

四月起電價大漲百分之十一，國際燃料價格拉高發電成本，考量台電營運，漲價有其道理，但過去政府只想到政治與選票，討好民眾，電...

百萬高端旅遊成疫後新亮點 能撐起旅遊業半邊天嗎？

隨著國內外解封，疫後旅遊業開始復甦，受限旅遊量能、旅遊成本等因素，仍未恢復到全盛時期，但市場的「M型化」趨於明顯，動輒數十萬甚至上百萬的高端旅遊，已經成為疫後新亮點，量能足夠撐起整個旅遊產業的半邊天嗎？

電費4月平均漲11% 逾9成住宅戶合1條件免漲

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看4月起電價將大幅調漲。

下月漲電價 平均調幅11%

經濟部昨（17）日召開今年第一次電價費率審議會，審議上半年4月至9月電價費率，決議4月1日起調漲電價，平均每度電價由2....

19業別 電價漲幅減半

電價費率審議會昨（17）日拍板電價漲價方案，產業用戶平均大漲14.2%。增訂「調幅減半機制」，紡織業、金屬業及餐飲業等1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦