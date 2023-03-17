電價漲一成 商總許舒博：服務業勉強可以接受

經濟部今（17）日召開電價審議委員會，決定4月起調漲電價逾一成。對此結果，商總理事長許舒博表示，「對於服務業來講，勉強可以接受」，至於製造業部分用電大戶，「比去年完全沒有配套措施好一點」。

許舒博更強調，經濟部與物價督導小組再配合媒體，一定要去強力抽查，那些電價沒有調漲的店家，就不應該去調漲民生物資，更不可以藉由此次電價調整，故意去哄抬物價，這樣的店家一定要強力責罰。

對於此次電價調漲結果，許舒博表示，對於服務業來講，勉強可以接受。但我要求所有的店家，尤其是電價沒有調漲的店家，不可以藉由此次電價調整，故意去哄抬物價。因此，也強力要求經濟部跟物價督導小組，配合媒體去抓出這樣的店家來。

至於工業用電調漲17%部分，許舒博指出，評估影響範圍中，上半年度有19項產業、約有1.9萬店家可以申請減半，也就是電價調漲剩下8.75%左右，「經營狀況不好的，就讓它減半」，「已經有一個配套措施，比去年完全沒有配套措施好一點」。