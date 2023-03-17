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電價調漲 三三會：無奈只能接受！呼籲保證供電穩定

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

經濟部今（17）日召開電價審議委員會，審議會議決議，平均電價調漲11%，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17%。對此，三三會表示，「企業雖然無奈但也只能接受」，希望政府做出供電穩定的保證。

其次用電大戶電價調漲達17%，將影響企業投資意願、產業競爭力與就業環境。同時，政府應參考國際趨勢，重新檢討能源政策、保留核能為基載電力；以及擴大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅等，以穩定物價。

針對本次電價調漲，三三會提出以下四點回應與建議。

一、經濟部調漲電價，企業雖然無奈但也只能接受，但須做出供電穩定的保證。

二、工業用電大戶貢獻經濟成長率、稅收、出口及創造就業，針對用電大戶調漲幅度高達17%%，將影響企業投資意願及產業競爭力與就業。

三、電價應與能源政策一起調整，建議政府應參考國際趨勢，並兼顧台灣能源的脆弱性，重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估重建核四，以達到供電穩定及合理電價。

四、為了避免電價調整影響通膨，建議應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底。並檢討調降營業稅、取消油氣類以外之貨物稅以穩定物價。

電價 貨物稅

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