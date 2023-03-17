電價調漲11% 台電：挹注600億元、虧損降至千億元很拚

經濟部今（17）日召開電價費率審議會，審議上半年4月至9月的電價費率，拍板4月起平均電價將漲11%。此次漲價估計將挹注台電600億元，但能否將虧損降至1,000億元難度高，還要看後續燃料成本變化。

經濟部次長林全能表示，去年電價調整後，台電所收的平均單價為每度2.8064元，此次調整後整體平均電價為每度3.1154元，漲幅為11%；民生、產業調幅約2.6%及14.2%；農漁業電價不調整、學校（幼兒園至大專院校）用電不調漲。

另外，這次電價審議會考量到台電去年虧損嚴重，因此將電價穩定準備的404.3億元全數回補給台電，降低台電營運衝擊。

根據最終方案，住宅用電700度以下不調整；住宅用電700度以上者調漲3%，使用1,001度以上住宅，超出千度部分則調漲10%。住宅用電平均價格是從每度2.61元，上漲至每度2.65，約93%、1,231萬戶未受影響。

對於住宅用電為何是使用700度，而非500度，林全能解釋，去年調漲千度以上住宅用戶，發現節電效果好。這次權衡全民節電及不要衝擊民生，最終選擇用700度以上為界。

台電總經理王耀庭則補充，700度以上住宅用戶為93萬戶，500度到700度用電戶115萬戶，兩個級距人數差異很大。他分析，700度到1,000度用戶在使用冷氣時會較為寬裕，因此希望可以對此要求節電。

小商家方面，考量穩定物價，早餐店、餐廳、雜貨店等小商家調幅低於住宅，且設下三段級距，其中，1,500度以下不調整、1,501至3,000度將漲3%、3001度以上者漲幅則達到5%。

至於產業用戶，委員會決議，產業用戶中的中小型工廠、商辦、超市及部份餐飲業等低壓用戶漲幅10%；大型工廠、百貨等高壓及超高壓用戶漲幅則分別為17%。總結，產業用電平均價格為每度2.91元，上漲至每度3.38元，約84%、76萬戶未受影響。

此次電價調整針對產業用戶調漲14.2%，考量到部分產業受到國際景氣影響。因此新增「調幅減半機制」，若2022年下半年用電量較2021年衰退逾一成，電價漲幅將可以減半，給予他一個適當緩衝措施。

根據台電統計，非酒精飲料製造業；紡紗業；織布業；不織布業；染整業；紡織品製造業；成衣製造業；皮革、毛皮及其製品製造業；人造纖維製造業；塗料、染料及顏料製造業；玻璃及其製品製造業；鋁製品業；銅製品業；金屬刀具、手工具及模具製造業；金屬結構及建築組件製造業；金屬加工業；光電材料及元件製造業；自行車及其零件製造業；外燴及團膳承包業等19產業都被納入。

然而，對於部分產業是今年才面臨虧損，卻不享有「調幅減半機制」。對此，林全能說，對於調漲一半或是未調漲產業，將會在今年9月電價審議會進一步檢視。

對於這樣會不會影響到產業用電調漲14.2%，是否影響到台灣競爭優勢，台電表示，各國電價因應燃料成本上升，調幅都可以達到26%至73%，以現在的調幅仍舊比其他國家低，因此應可以有競爭優勢。

林全能說明，此次電價審議會討論有幾大重要精神，分別是如何讓台電有最好能力穩定供電，第二是照顧民生，不要因電價產生太大衝擊；第三則是要穩定物價，控制通膨。

對於此次電價調漲對於物價影響，台電表示，主計總處初估，電價調整一成將影響消費者物價指數（CPI）0.27百分點，但由於這次民生電價調得少，預估物價影響可收斂至0.204百分點。林全能也呼籲，1,500度以下的小店家用電並無調漲，不應以漲電價為漲價。