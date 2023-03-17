快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

電費調漲 工商協進會：理解但短期不宜再漲 提四看法

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

經濟部今（17）日召開電價費率審議會，電價平均漲幅達11%。對於調整電價以及造成的後續影響，工商協進會表示四項看法，首先是針對用電大戶再漲17%，對於產業造成極大負擔，建議短期內不宜再度調漲。另，民生用電漲幅僅2.6%，則不易達成以價制量的節電目標。

又，根據台電發電量資訊顯示，火力發電仍占整體發電量逾8成，在再生能源發電配比未達目標之前，呼籲政府對於任何形式的能源選項，採開放態度詳予評估，以確保足夠電源供應與價格的合理性。最後則建議政府強化對於廠商投入節能設備抵減之誘因。

工商協進會表示，工商界理解電價宜合理反映成本，但去年已針對用電大戶電費調漲15%，且今年再調漲17%，對於產業造成極大負擔，建議短期內不宜再度調漲，避免再度衝擊企業營運與民生，削弱我國整體經濟競爭力，並造成通膨進一步惡化。

其次，此次調漲電價包括住宅、商業、工業各類用戶進行平衡調漲，但產業用電平均漲幅高達14.2%，民生用電平均漲幅僅為2.6%，不易達到以價制量的節電目標，期望日後重大政策能繼續與工商界進行溝通。對於受疫情影響，持續衰退、用電量減少的產業導入「電價調幅減半新機制」，此一顧及產業經營艱困狀況之措施，工商界予以認同，建議持續觀察產業發展之情況，擴大適用辦理對象。

第三，根據台電發電量資訊顯示，火力發電（燃煤、燃氣、燃油）仍占台灣整體發電量逾8成，不利我國達到淨零排放目標，且高漲的能源價格亦加重企業或民眾的負擔。電價與能源政策、電力結構息息相關，在再生能源發電配比未達目標之前，政府宜參考國際能源發展趨勢，對於任何形式的能源選項，採開放態度詳予評估，以確保足夠電源供應與價格的合理性。

第四，建議政府強化對於廠商投入節能設備抵減之誘因，對於廠商投入節能設備、低碳製程改善給予租稅優惠與獎勵措施。包括修正「產業創新條例」第10之1條，增列企業投入綠色製程相關設備、技術投資，適用租稅獎勵措施；鼓勵用電大戶投資創能、節能與儲能等設備，將能減低電價上漲衝擊，並提升能源韌性；政府推出的「商業服務業節能設備補助」、「住宅家電汰舊換新節能補助」立意甚佳，亦應滾動式檢討成效，並視情況擴大辦理，促進台灣整體社會低碳轉型。

電價 再生能源

延伸閱讀

影/電價費率審議 平均漲幅11% 住宅700度、小商店1,500度以下不調整

外媒稱關閉核二廠今夏恐大停電 陳建仁：電力供應充足

4月電價將調漲 陳建仁：尊重審議委員會決定

電價估漲逾一成 疫情受創產業享「電價調幅減半」

相關新聞

4月起 電價平均調漲11%

經濟部拍板，四月起電價將大幅調漲，平均每度電單價來到三點一一五四元，漲幅高達百分之十一，漲幅之高歷年罕見，其中住宅、商業...

冷眼集／通膨正嚴峻 急漲電價苦人民

四月起電價大漲百分之十一，國際燃料價格拉高發電成本，考量台電營運，漲價有其道理，但過去政府只想到政治與選票，討好民眾，電...

百萬高端旅遊成疫後新亮點 能撐起旅遊業半邊天嗎？

隨著國內外解封，疫後旅遊業開始復甦，受限旅遊量能、旅遊成本等因素，仍未恢復到全盛時期，但市場的「M型化」趨於明顯，動輒數十萬甚至上百萬的高端旅遊，已經成為疫後新亮點，量能足夠撐起整個旅遊產業的半邊天嗎？

電費4月平均漲11% 逾9成住宅戶合1條件免漲

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看4月起電價將大幅調漲。

下月漲電價 平均調幅11%

經濟部昨（17）日召開今年第一次電價費率審議會，審議上半年4月至9月電價費率，決議4月1日起調漲電價，平均每度電價由2....

19業別 電價漲幅減半

電價費率審議會昨（17）日拍板電價漲價方案，產業用戶平均大漲14.2%。增訂「調幅減半機制」，紡織業、金屬業及餐飲業等1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦