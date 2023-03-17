電費調漲 工商協進會：理解但短期不宜再漲 提四看法

經濟部今（17）日召開電價費率審議會，電價平均漲幅達11%。對於調整電價以及造成的後續影響，工商協進會表示四項看法，首先是針對用電大戶再漲17%，對於產業造成極大負擔，建議短期內不宜再度調漲。另，民生用電漲幅僅2.6%，則不易達成以價制量的節電目標。

又，根據台電發電量資訊顯示，火力發電仍占整體發電量逾8成，在再生能源發電配比未達目標之前，呼籲政府對於任何形式的能源選項，採開放態度詳予評估，以確保足夠電源供應與價格的合理性。最後則建議政府強化對於廠商投入節能設備抵減之誘因。

工商協進會表示，工商界理解電價宜合理反映成本，但去年已針對用電大戶電費調漲15%，且今年再調漲17%，對於產業造成極大負擔，建議短期內不宜再度調漲，避免再度衝擊企業營運與民生，削弱我國整體經濟競爭力，並造成通膨進一步惡化。

其次，此次調漲電價包括住宅、商業、工業各類用戶進行平衡調漲，但產業用電平均漲幅高達14.2%，民生用電平均漲幅僅為2.6%，不易達到以價制量的節電目標，期望日後重大政策能繼續與工商界進行溝通。對於受疫情影響，持續衰退、用電量減少的產業導入「電價調幅減半新機制」，此一顧及產業經營艱困狀況之措施，工商界予以認同，建議持續觀察產業發展之情況，擴大適用辦理對象。

第三，根據台電發電量資訊顯示，火力發電（燃煤、燃氣、燃油）仍占台灣整體發電量逾8成，不利我國達到淨零排放目標，且高漲的能源價格亦加重企業或民眾的負擔。電價與能源政策、電力結構息息相關，在再生能源發電配比未達目標之前，政府宜參考國際能源發展趨勢，對於任何形式的能源選項，採開放態度詳予評估，以確保足夠電源供應與價格的合理性。

第四，建議政府強化對於廠商投入節能設備抵減之誘因，對於廠商投入節能設備、低碳製程改善給予租稅優惠與獎勵措施。包括修正「產業創新條例」第10之1條，增列企業投入綠色製程相關設備、技術投資，適用租稅獎勵措施；鼓勵用電大戶投資創能、節能與儲能等設備，將能減低電價上漲衝擊，並提升能源韌性；政府推出的「商業服務業節能設備補助」、「住宅家電汰舊換新節能補助」立意甚佳，亦應滾動式檢討成效，並視情況擴大辦理，促進台灣整體社會低碳轉型。