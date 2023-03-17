數位部攜手地方縣市運用資料治理 強化數位韌性

數位發展部今（17）日與新竹市政府合辦「112年資訊主管聯席會－地方分組第1次會議」，數位部長唐鳳透過預錄影片歡迎各地方政府的參與，並表示數位部的核心理念是「強化全民數位韌性」，韌性指的是遭受不利的影響時，能快速恢復而且能夠從中學習成長。因此數位部在政府數位服務方面，今年施政重點是推動零信任架構（Zero Trust Architecture）跟政府資料傳輸平台（T-Road），全面強化政府資安架構。

唐鳳指出，T-Road提供滴水不漏的安全通道，零信任架構補足了嚴密的守門機制，因此數位部將協助涉及全國個資的資安A級公務機關，最晚在明年年底前導入T-Road，而T-Road的管理體系也會在今年年底前導入零信任架構。

數位部表示，今年會議以「運用資料治理，深化數位服務」為主軸，期許以多元創新的角度來深化智慧政府，提升政府數位服務效能，共同打造「服務型智慧政府」。首先，數位部就「政府資料傳輸平台（T-Road）推動策略」進行專題報告。T-Road是在政府原有的骨幹網路，也就是GSN政府網際服務網（Government Service Network）建置資料傳輸的專屬通道，全程使用機關憑證加密，不會跟外部服務網段連通；零信任架構的核心概念是「永不信任，持續驗證」，任何人無論在何時何地，只要存取資料，就會針對其身分、設備、行為模式進行三重驗證。

數位部說，從個人化資料自主運用（MyData）平台開始落實，MyData服務以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，民眾無需臨櫃辦理，只要線上身分驗證與自主同意，就可以透過MyData取得存在各機關裡的個人化資料，讓服務申辦更快速。此外，去年也新增「多人資料合併線上申辦」功能，以「身心障礙者專用停車識別證」為例，身心障礙者與親屬可以在不同地方上MyData平台，進行身分驗證與線上自主同意後，共同完成線上業務申辦；受理服務單位可以在同一次服務申辦，取得兩人應檢附的資料，而在審核完成後，也可將專用停車位識別證直接郵寄給申請人，大幅節省申辦時間。

另外，數位部提到，本次會議有關「數據應用，輔助決策」主題，邀請台北市政府分享「數據分析報告-交通議題」、嘉義市政府警察局分享「警政數位治理-分享嘉e智能巡線決策系統」，以及新竹市政府分享「大新竹聯外路廊智慧交通改善計畫」，說明以資料為核心，創新並深化應用服務能量，提出政策解決民生關切的議題。

此外，亦邀請經濟部商業司分享中央部會的一站式服務經驗，主題為「線上開辦企業的發展與突破」，就公司、商業及有限合夥一站式線上申請作業網站優化做法、資料管理機制、跨機關業務合作作法及推動之經驗，提供更優質的便民服務。

透過每年的「資訊主管聯席會－地方分組會議」，數位部安排地方政府資訊業務交流與經驗分享，並由各地方政府輪值舉辦，建立有效溝通管道及協同作業機制，提供各地方政府間相互觀摩與學習，做為中央與地方跨域合作溝通協調的平台，期望以資料治理的角度，來深化智慧政府，提升政府數位服務效能，共同打造「服務型智慧政府」。

最後，數位部提到，將持續推動智慧政府政策，輔導地方政府發展MyData免檢據政府申辦業務、運用資料發展數位服務或以循證決策模式提出解決方案，以及鏈結數位發展應用或服務主軸，打造民眾可信賴的智慧政府。