勞動部：3月20日起移工入境全面回歸常態引進

國內外疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布3月20日起鬆綁防疫新制，改為併發症(中重症)才須通報，並同步取消入境人員自主防疫措施等。勞動部今（17）日指出，「移工專案引進計畫」同日起配合停止適用，移工入境工作自3月20日起全面回歸常態引進。

勞動部表示，在2021年時，國內外COVID-19疫情持續，但在兼顧社區防疫安全及產業經濟發展與照顧需求下，勞動部前經指揮中心2021年11月11日核定實施移工專案引進計畫，要求國內外仲介公司、雇主及移工採取「入境前防疫、入境後檢疫」的許多措施，才能引進移工。

但隨著國內外疫情趨緩可控，配合指揮中心防疫鬆綁，勞動部也逐步放寬入境前防疫與檢疫措施，並再配合鬆綁防疫措施，自3月20日同步停止適用移工入境自主防疫規範，全面回歸移工常態引進。

另外，勞動部提醒，移工入境工作回歸常態引進不再需要自主防疫，但雇主仍須請移工於搭乘大眾交通工具及隨同被看護者進出醫療院所期間，應遵守指揮中心防疫規範。雇主安排社福移工入境後，若在旅館自主防疫，勞動部會提供50%旅宿費用補助，考量20日起無須自主防疫，補助時限也由原訂的3月底前，提前至3月20日零時前入境（依航班表定抵台時間），並於旅館進行自主防疫，才可申請住宿費用50%補助。