快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

勞動部：3月20日起移工入境全面回歸常態引進

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國內外疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布3月20日起鬆綁防疫新制，改為併發症(中重症)才須通報，並同步取消入境人員自主防疫措施等。勞動部今（17）日指出，「移工專案引進計畫」同日起配合停止適用，移工入境工作自3月20日起全面回歸常態引進。

勞動部表示，在2021年時，國內外COVID-19疫情持續，但在兼顧社區防疫安全及產業經濟發展與照顧需求下，勞動部前經指揮中心2021年11月11日核定實施移工專案引進計畫，要求國內外仲介公司、雇主及移工採取「入境前防疫、入境後檢疫」的許多措施，才能引進移工。

但隨著國內外疫情趨緩可控，配合指揮中心防疫鬆綁，勞動部也逐步放寬入境前防疫與檢疫措施，並再配合鬆綁防疫措施，自3月20日同步停止適用移工入境自主防疫規範，全面回歸移工常態引進。

另外，勞動部提醒，移工入境工作回歸常態引進不再需要自主防疫，但雇主仍須請移工於搭乘大眾交通工具及隨同被看護者進出醫療院所期間，應遵守指揮中心防疫規範。雇主安排社福移工入境後，若在旅館自主防疫，勞動部會提供50%旅宿費用補助，考量20日起無須自主防疫，補助時限也由原訂的3月底前，提前至3月20日零時前入境（依航班表定抵台時間），並於旅館進行自主防疫，才可申請住宿費用50%補助。

移工 勞動部

延伸閱讀

3月20日起防疫鬆綁 勞動部：移工入境回歸常態引進

「0+n」後勞工確診怎麼請假？勞動部給答案

輕症免隔離20日上路！快篩陽勞工怎請假？勞動部給答案

輕症免隔離防疫新制上路 勞動部宣布：20日起引進移工回歸常態

相關新聞

4月起 電價平均調漲11%

經濟部拍板，四月起電價將大幅調漲，平均每度電單價來到三點一一五四元，漲幅高達百分之十一，漲幅之高歷年罕見，其中住宅、商業...

冷眼集／通膨正嚴峻 急漲電價苦人民

四月起電價大漲百分之十一，國際燃料價格拉高發電成本，考量台電營運，漲價有其道理，但過去政府只想到政治與選票，討好民眾，電...

百萬高端旅遊成疫後新亮點 能撐起旅遊業半邊天嗎？

隨著國內外解封，疫後旅遊業開始復甦，受限旅遊量能、旅遊成本等因素，仍未恢復到全盛時期，但市場的「M型化」趨於明顯，動輒數十萬甚至上百萬的高端旅遊，已經成為疫後新亮點，量能足夠撐起整個旅遊產業的半邊天嗎？

電費4月平均漲11% 逾9成住宅戶合1條件免漲

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看4月起電價將大幅調漲。

下月漲電價 平均調幅11%

經濟部昨（17）日召開今年第一次電價費率審議會，審議上半年4月至9月電價費率，決議4月1日起調漲電價，平均每度電價由2....

19業別 電價漲幅減半

電價費率審議會昨（17）日拍板電價漲價方案，產業用戶平均大漲14.2%。增訂「調幅減半機制」，紡織業、金屬業及餐飲業等1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦