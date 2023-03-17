電價大漲 工總：產業界深感遺憾

電價大幅調漲11%，工總表示，產業界對此結果表示遺憾，產業用電電價調幅過高，除不符用電的比例原則，恐也無法達到全民節電的效果，更應該採分階段緩漲方式，才能符合各界期待。

工總表示，能源局統計，2021年用電量最多的是工業部門，約1614億度，占全體57%，服務業與住宅用電約占全體35%，然此次產業的電價調幅顯然過高。

工總也說，主計總處下修今年GDP至2.12%，是近8年最低成長，甚至去年第四季初步統計為負的0.41%、經濟部最新統計今年2月出口連6黑，創近2年最慘紀錄、CPI也預估升破2%，通膨問題短時間不易解決。

工總說，勞動部公布最新一期無薪假統計，實施家數已達2392家，人數高達17532人，和上一期相比，不僅家數、人數都增加，顯示產業經營環境正在急遽惡化，此刻大幅調高電價，對產業帶來莫大的衝擊，除牽動物價上漲，也會對勞工就業穩定帶來不利的影響，對政府未採分階段緩漲方式，產業界深感遺憾。

工總認為，電價漲幅減半應擴及今年才衰退的產業，對於易受景氣衝擊的產業，政府規劃2022年下半年用電量比前一年衰退1成，漲幅就給予打對折優惠。然由於目前產業經營環境急遽惡化當中，今年才處於衰退的產業不但電價漲幅沒有打對折，且調幅比去年還高，尤其台灣中小企業居多，恐無法承擔。

工總指出，目前能源政策要達成淨零碳排目標更形困難，再生能源與天然氣的發電成本高出核電甚多，預估燃料發電成本也會大幅增加，且學者預估燃氣發電量，一年二氧化碳就多排120萬噸，電力碳排放係數勢必居高不下，達成淨零碳排目標更形困難。

工總強調，產業界向來最為關心供電穩定的問題，政府雖再三保證供電無虞，但核二廠二號機除役後的電力缺口，加上半導體生產暢旺、持續擴廠及台商回台投資等因素，用電需求大幅成長，預估2022至2028年每年用電成長率約2.3%，未來電力需求缺口只會更加擴大，電力不足或供電不穩，都會對產業帶來鉅大損失，呼籲政府應將供電穩定列為首要施政重點。