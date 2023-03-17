4月調漲電價住產商都漲 經濟部：平均漲幅11%

經濟部電價費率審議會今天舉行，拍板從4月起調漲電價，平均漲幅高達11%，住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁與學校用電都不調漲，去年下半年用電衰退的產業則是調幅減半。

經濟部表示，國際燃料價格雖然有回跌，但仍是高檔，因此審議會決定，針對高壓與特高壓產業用電調漲電價17%，產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%。

經濟部表示，住宅用戶700度以下不調整，701~1500度調漲3%，1001度以上調整10%，商業小商家1500度以下不調漲，相當於84%的用戶不調漲，1500度3000度調漲3%，3001度以上調漲5%。

台電表示，主計總處之前統計，電價上漲10%，對於物價影響0.27%，其中民生方面直接影響0.13%，產業方面間接影響0.14%，而此次產業用電漲幅較高，民生用電漲幅較低，因此此次電價上漲推估將影響CPI約0.204%。

台電表示，此次電價調漲，預估今年到年底會挹注600億元的電費收入，明年更會挹注760億元，而靠著電費收入增加，今年要把虧損壓在1000億元內不無可能，但是挑戰性很高。