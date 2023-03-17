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內政部：國土功能分區 引導適地適性發展

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

內政部今（17）日表示，有關地方政府辦理國土功能分區圖繪製作業，不論平地或山坡地，地方政府均依據規定，充分考量環境敏感特性、農地等級條件及空間發展政策，繪製為適當國土功能分區及其分類，引導土地適地適性發展。

此外，內政部也強調，不論劃設為農業發展地區第1類或第3類，均屬農地範疇，提供作為農業產、製、儲、銷使用。因目前地方政府均辦理國土功能分區圖草案規劃及審議作業中，針對中研院所提意見，內政部將納入後續審議參考，讓劃設成果更臻完善。

針對有關報載中研院發布「農業政策建議書2.0」，指出各地方政府於國土規劃中，大幅增加山坡地的「農業發展地區第3類」劃設面積，將使優良農地減少並造成坡地災害。對此，內政部表示，國土功能分區的劃設條件，是經會商農委會等相關部會確認後，納入2018年4月30日公告實施的「全國國土計畫」規範，再由地方政府據以劃設。

「農業發展地區第3類」是指位於法定山坡地範圍的農業生產土地，具有糧食生產功能，且劃設過程中，地方政府應考量國土保安或水源保護等前提；另外，全國國土計畫規定，該類土地從事坡地農業、林產業經營時，應儘量順應自然地形地貌，避免大規模整地行為，所以不致發生影響糧食生產安全或造成坡地災害等情事。

至於「農業發展地區第1類」是指位於平地且具優良農業生產環境的土地，與農業發展地區第3類的區位與劃設條件不同，並無所謂平地農業轉入坡地，或兩者間劃設面積互為消長的問題；且不論劃設為農業發展地區第1類或第3類，均屬農地範圍，提供作為農業產、製、儲、銷使用。

內政部指出，有關地方政府就各類農業發展地區的劃設成果，目前均屬規劃草案，針對中研院所提意見，將會同農業主管機關進行檢核，以確保符合功能分區劃設原意，並將依各功能分區特性與全國國土計畫土地使用指導事項，訂定管制條件，共同維護農業生產環境。

農業 地方政府

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