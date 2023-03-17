宏國傳要與陸方建交 陳揆：一帶一路大多是失敗的

我國邦交出現危機，宏都拉斯將與中國大陸建交，對此，行政院長陳建仁今（17）日指出，近年中國大陸的「一帶一路」政策實際上大部分都是失敗，且造成該國家正困頓、通貨膨脹，盼宏國能認清中國大陸本質，維持與我國的邦交，不要受騙。

近日我的中美洲邦交國宏都拉斯傳出要與中國大陸建交，此舉恐怕將造成我國邦交再少一國，陳建仁對此也在今天前往立法院進行施政報告及備詢前接受媒體採訪時回應，台灣一直在能力範圍內盡力幫助宏都拉斯的國家建設，而且一直保持誠信，中國大陸一直為了打壓台灣的外交，所以才會挹注特定國家相關的經費，為了要阻斷台灣的外交發展。

陳建仁強調，大家都很清楚，從這幾年來中國大陸「一帶一路」政策裡面可以發現，他對特定國家所做的這些基金挹注，實際上大部分都是失敗的，而且導致這些國家財政的困頓、通貨膨脹，所以我國很希望宏都拉斯能夠認清中國大陸的本質，希望能夠維持台宏雙方的邦交，不要受騙。