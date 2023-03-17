快訊

國民黨選策會名單引發反彈 朱立倫鬆口：會做調整

被喊話「拒絕黑金」 傅崐萁：侯友宜站出來宣布選總統

他選出股東會紀念品「TOP5」！ 放大鏡指甲剪也入榜：第一次知道有這東西

宏國傳要與陸方建交 陳揆：一帶一路大多是失敗的

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
針對大陸再度祭出銀彈攻勢欲挖角我友邦宏都拉斯，行政院長陳建仁表示，近年接受大陸金援的國家，大部分都是失敗，希望宏都拉斯認清大陸本質，不要受騙上當。圖／行政院提供
針對大陸再度祭出銀彈攻勢欲挖角我友邦宏都拉斯，行政院長陳建仁表示，近年接受大陸金援的國家，大部分都是失敗，希望宏都拉斯認清大陸本質，不要受騙上當。圖／行政院提供

我國邦交出現危機，宏都拉斯將與中國大陸建交，對此，行政院長陳建仁今（17）日指出，近年中國大陸的「一帶一路」政策實際上大部分都是失敗，且造成該國家正困頓、通貨膨脹，盼宏國能認清中國大陸本質，維持與我國的邦交，不要受騙。

近日我的中美洲邦交國宏都拉斯傳出要與中國大陸建交，此舉恐怕將造成我國邦交再少一國，陳建仁對此也在今天前往立法院進行施政報告及備詢前接受媒體採訪時回應，台灣一直在能力範圍內盡力幫助宏都拉斯的國家建設，而且一直保持誠信，中國大陸一直為了打壓台灣的外交，所以才會挹注特定國家相關的經費，為了要阻斷台灣的外交發展。

陳建仁強調，大家都很清楚，從這幾年來中國大陸「一帶一路」政策裡面可以發現，他對特定國家所做的這些基金挹注，實際上大部分都是失敗的，而且導致這些國家財政的困頓、通貨膨脹，所以我國很希望宏都拉斯能夠認清中國大陸的本質，希望能夠維持台宏雙方的邦交，不要受騙。

宏都拉斯 陳建仁

延伸閱讀

外媒稱關閉核二廠今夏恐大停電 陳建仁：電力供應充足

4月電價將調漲 陳建仁：尊重審議委員會決定

宏都拉斯擬與我斷交 陳建仁：接受金援下場慘不要受騙

台中部分區將停水47小時 盧秀燕籲中央：加強資訊宣導

相關新聞

宏都拉斯擬與我斷交 陳建仁：接受金援下場慘不要受騙

我國中美洲邦交國宏都拉斯傳出有意與大陸建交，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）對外聲稱...

宏國傳要與陸方建交 陳揆：一帶一路大多是失敗的

我國邦交出現危機，宏都拉斯將與中國大陸建交，對此，行政院長陳建仁今（17）日指出，近年中國大陸的「一帶一路」政策實際上大...

助台穩邦交？美派總統特別顧問陶德訪問宏都拉斯

宏都拉斯醞釀與北京建交，值此敏感時刻，美國國務院表示，前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd），將以總統特別...

宏都拉斯靠攏北京 美：中國很多承諾跳票

台灣與宏都拉斯邦交生變，美國國務院十五日表示，宏國政府應要知道中國許多承諾都跳票，而與台灣建立夥伴關係能提供長期性經濟與...

北京挖我邦交國 美：宏都拉斯應知中方許多承諾未兌現

中國大陸挖走中華民國的邦交國宏都拉斯，一名美國國務院發言人表示，宏都拉斯政府應該意識到，中華人民共和國做出許多尚未兌現的...

恐背棄台灣與中國建交 宏都拉斯外長：追隨遲未加入全球趨勢

宏都拉斯《先驅報》、路透等媒體報導，宏都拉斯外交部長愛德華多•雷依納（Eduardo Reina）當地時間3月15日接受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦